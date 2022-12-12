法官林孟皇審李天怡夫婦背信案 可能調動未定下次開庭時間

前主播李天怡（中），被控合謀抬價1億多元，替「頑皮世界」野生動物園牽線採購長頸鹿等非洲野生動物一案，台北地院上午再度開庭。（記者溫于德攝）

2022/12/12 13:26

〔記者溫于德／台北報導〕三立「消失的國界」前主持人李天怡受時任三立總經理張榮華委託，替張旗下的「頑皮世界」野生動物園牽線買長頸鹿等非洲野生動物，李涉嫌夥同丈夫郭人杰、澳洲台商李吳達，抬價1億多元，3人被訴背信罪，台北地院審判長林孟皇今天再度開庭並諭知3人將可解除限制出境，林孟皇也於庭末表示，個人可能將有職務調動，本案未來會有其他人負責承審，因此未定下次開庭日期，本案等候核辦。

據悉，司法院人事審議委員會將於明（13）日開會討論人事議案，曾經在高等法院服務3年的林孟皇，期滿卸任回一審，也就是俗稱「三專生」；這次是高院有一名法官將於本月退休，會議中會討論林孟皇是否再度上高院擔任法官。

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上午開庭時，林孟皇說，李天怡等人被限制出境至本月27日，而李天怡雖長期出境採訪，李吳達也曾擔任澳洲台商會長，但他們在台灣都有家人，也都有長輩需要照顧，加上本案證據已被檢方扣押，也不會因為共犯孫耀亨（發布通緝）未到案而有串證之虞，裁定被告均無繼續限制出境必要。

林孟皇接著要被告辯護人對證據表示意見，有的辯護人爭執證據能力也有人爭執證明力。

公訴檢察官表示，如果對調查局所作譯文有疑問，可請法院當庭勘驗，由檢辯雙方協調製作最終版本；檢察官也說，相關調查筆錄內的手機對話或LINE群組對話的製作過程，3名被告均未否造假，只是3人各有各的答辯、解讀，未來可透過法院行交互詰問處理。

林孟皇最後就郭人杰聲請發還手機一事，詢問檢察官意見。檢察官認為不能發還，因為法院已經諭知不用繼續限制出境，且3名被告的辯護人爭執的就是對話紀錄，故扣案手機成唯一可以核實對話與文書的關鍵，一旦發還，辯護人若又爭執卷內證據造假，法院便無法核實。

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