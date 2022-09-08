李天怡夫婦涉「骯髒」動物貿易 背信抬價逾億談價手法全曝光

前三立「消失的國界」節目主持人李天怡。（資料照）

2022/09/08 11:45

〔記者錢利忠／台北報導〕前三立「消失的國界」節目主持人李天怡受入主台南「頑皮世界」野生動物園的時任三立總經理張榮華委託，牽線買長頸鹿等非洲野生動物，卻涉嫌與丈夫郭人杰、澳洲台商李吳達及曾任南非約翰尼斯堡公安局長的台裔律師議員孫耀亨合謀抬高報價，台北地檢署今依背信罪起訴李天怡夫婦及李吳達等3人，另對孫耀亨發布通緝，檢方也完整還原李天怡等4人的抬價手法。

前年6月2日，李天怡成立「南非團」LINE群組，利用群組與郭人杰、李吳達及孫耀亨討論動物交易事宜，9天後，孫耀亨傳送「初始動物成本」電子檔給李吳達，包含長頸鹿每隻6500美元、斑馬每隻2500美元等價格，加計其他動物與購買數量後，總價為39萬6750美元；孫耀亨與李吳達討論，並核計支出風險成本及收益後，另提出長頸鹿每隻1萬2000美元、斑馬每隻3500美元，總計107隻非洲野生動物，總價152萬9500美元的「台灣報價」電子檔，並將此檔案傳送至「南非團」群組；檢方認為，「台灣報價」的動物價格屬於合理價格。

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不過，同年6月11日，李天怡夫婦看到「台灣報價」電子檔後，隨即製作「Taiwan Animal Cost List 10100611」電子檔，將「台灣報價」的價格再提高3至5倍，其中，長頸鹿每隻調高為6萬美元、斑馬每隻調高為1萬5700美元；李天怡將調高後的報價傳給李吳達過目，李吳達曾對李天怡說「價格可能過高」，李天怡卻回覆李吳達「老闆可能會殺價」，李吳達因此不再反對。6月19日郭人杰再重新製作「Taiwan Animal Cost List 20200619」電子檔並上傳「南非團」群組，徵得李吳達、孫耀亨的同意後，李天怡即以調高數倍後的價格，報價給頑皮世界。

檢方查出，李天怡等4人為了進口非洲野生動物，於東非群島國家塞席爾共和國成立亞太印象公司（PACIFIC IMAGE LIMITED），李天怡、李吳達、孫耀亨分別持股33%、34%、33%，4人共各自分工，李天怡負責向頑皮世界推動簽約、李吳達代表亞太印象接洽動物進口事宜與履約、孫耀亨安排非洲端購買動物及運送事宜，郭人杰則代表李天怡於亞太印象公司發聲；同一時間，李天怡則持續鼓吹張榮華、高明慧，誆稱亞太印象是專業動物商，向該公司買的動物數量愈多，價格愈優惠。

頑皮世界相信李天怡的片面推銷說詞後，隨即與李吳達議價，2020年7月7日，與亞太印象簽立總價546萬1000美元的「訂單確認書」，包含長頸鹿每隻5萬4000美元、斑馬每隻1萬4000美元，雙方後續又簽立「動物買賣開口合約書」、「訂單修正單」、「FOT-FOB工作安排委託書」、「航空貨運服務合約書」等契約，頑皮世界則於2020年7月至2021年3月間，依約預付動物貨款的71%，共計390萬1350美元，另支付航空貨款的50%，共計89萬5993美元給亞太印象。

檢方調查後認為，「台灣報價」電子檔中所載的動物價格，為合理價格，李天怡等4人涉嫌抬高動物報價，使得頑皮世界無法以「台灣報價」的合理價格（總價為152萬9500美元）買進動物，且經李天怡大幅抬價之後，導致頑皮世界多支付393萬1500美元，且實際已付款而發生損害的金額則有273萬1850美元。

去年3月，亞太印象提撥80萬美元作為第一次股東分潤，郭人杰、孫耀亨各分得26萬4000美元、李吳達則分到27萬2000美元，郭人杰收到分潤後，立刻轉匯給李天怡。檢方據此認定相關分潤金額為4人各自的不法所得。

頑皮世界與亞太印象簽約後，前年5月開始進行動物進口事宜，由李天怡主導，協助頑皮世界向農委會林務局申請動物輸出許可、與農委會動植物防疫檢疫局確認檢疫條件等事宜，起初還算順利，頑皮世界也已取得包括長頸鹿等多種動物的輸入許可，不過，此事經媒體報導後，引來動保團體的關切，動保團體質疑該批非洲動物的合法來源，頑皮世界才要求亞太印象提供資料，但亞太印象卻無法回覆，最終頑皮世界才決定停止進口非洲野生動物的計畫。

去年10月，高明慧私下與李天怡商討，該如何處理停止合約之後的後續爭議時，高明慧發現李天怡的言談有異，詳加追問之下，才得知李天怡有在亞太印象插股謀私地不法行為，隨即回報給張榮華，李天怡等人因此惹上背信官司。

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