賭客樓梯間高喊「警察打人」 意外讓緊閉賭場大門開了...

50歲李姓男子在桃園區三民路某棟大樓內開設麻將賭場，桃園分局武陵派出所執行清樓專案時接獲情資，蒐證多日後，昨晚前往查緝，當場逮獲李姓賭場負責人及8名賭客。（記者陳恩惠翻攝）

2022/12/12 12:58

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃市李姓男子月初在承租的桃園區三民路某大樓內開始經營麻將賭場，由於出入複雜引起注意，桃市警桃園分局武陵派出所近來執行「清樓專案」時接獲賭場隱身大樓內的情資，昨晚蒐證後前往查緝，詎料大門深鎖，只好埋伏在外，直到有名賭客出門拿外送餐點時上前，他驚見警方重兵包圍，當場嚇得大喊「警察打人」企圖示警，沒想到屋內李男聽不清喊啥，突開門查看，警方順利逮獲李男及賭客共9人，查扣查扣賭資及抽頭金共5萬餘元、賭具一批，全案依法移請桃園地檢署偵辦。

桃園分局表示，武陵派出所員警日前執行「清樓專案」時接獲情資，50歲李姓男子在三民路某棟大樓7樓承租一戶住家，平日出入人士複雜，疑似經營麻將賭場，警方深入蒐證，發現李男相當警覺，不讓新客入門，只讓熟客上門聚賭，並從中收取抽頭金牟利。

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桃園分局說，經專案人員監控蒐證，掌握賭場營運時間，昨（11日）天晚上6點持桃園地院核發的搜索票進行查緝，同時為避免賭客奔逃，專案人員也在同層樓的周邊通道進行埋守。

警方說，直等到其中有名馮姓賭客外出取餐時，立刻上前進行盤查詢問，馮男見狀，藉機高喊「警察打人」示警，李男在屋內聽到門外吵雜聲開門探頭，當場遭警方專案人員趁機衝進門並將他控制，現場除查獲李姓賭場負責人外，還有二桌8名賭客，查扣賭資及抽頭金共5萬餘元、賭具一批，全案依法移請桃園地檢署偵辦。

桃園分局表示年關將近，賭場蠢蠢欲動，賭場容易衍生其他治安問題，警方將會持續加強查緝，以淨化轄區治安。

桃園警方在李男開設的麻將場中，逮獲二桌8名賭客，查扣賭資及抽頭金共5萬餘元、賭具一批，全案依法移請桃園地檢署偵辦。（記者陳恩惠翻攝）

50歲李姓男子在桃園區三民路某棟大樓內開設麻將賭場，桃園分局武陵派出所執行清樓專案時接獲情資，蒐證多日後，昨晚前往查緝，當場逮獲李姓賭場負責人及8名賭客。（記者陳恩惠翻攝）

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