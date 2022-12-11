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    台中警局人事異動 副分局長、副大隊長等25警官搬風

    台中市警局公布新一波的人事異動。（圖由市警局提供）

    台中市警局公布新一波的人事異動。（圖由市警局提供）

    2022/12/11 15:45

    〔記者許國楨／台中報導〕基於推動治安工作需要、有效發揮整體治安功能等考量，台中市警局最近發布新一波的人事異動，此次異動的人員包含兩線四星、兩線三星的警官，市警局表示，參酌品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則，進行通盤檢討，一共有25人調整，統一在12日（星期一）到新單位報到。

    至於異動名單如下：

    1、督察室督察 鐘仁亨（支援局長室）。

    2、公共關係室專員黃國賓。

    3、保防科專員劉明彰。

    4、主任秘書室秘書李德川。

    5、第四分局副分局長張國益。

    6、霧峰分局副分局長謝仁杰。

    7、和平分局副分局長林鉦哲。

    8、交通警察大隊副大隊長吳雙福。

    9、保安警察大隊副大隊長林裕宸。

    10、主任秘書室專員劉安邦。

    11、第三分局副分局長陳春安。

    12、清水分局副分局長陳文哲。

    13、少年警察隊隊長高嘉陽。

    14、婦幼警察隊隊長許正懋。

    15、民防管制中心專員楊錦棠。

    16、刑事警察大隊副大隊長陳聖偉。

    17、南投縣警局警務參蔡彥哲。（警政署權責由該署另案發布）

    18、烏日分局副分局長洪文宏。

    19、刑事警察大隊偵查第四隊隊長林宏霖。

    20、刑事警察大隊專員李嘉興。

    21、第五分局督察組組長蔡進勝。

    22、太平分局督察組組長張政隆。

    23、交通警察大隊督察組組長丁銘哲。

    24、督察室督察員張智凱。

    25、督察室警務正張嘉原。

    台中市警局公布新一波的人事異動。（圖由市警局提供）

    台中市警局公布新一波的人事異動。（圖由市警局提供）

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