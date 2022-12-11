臉書社團買香奈兒、LV二手精品 付訂後賣家刪文失聯

臉書詐騙對話。（記者姚岳宏翻攝）

2022/12/11 14:39

〔記者姚岳宏／台北報導〕二手名牌精品買賣也傳詐騙，近來有民眾在臉書社團購買Hermes、CHANEL、LV、Gucci等名牌二手包，匯了錢卻苦等不到貨，刑事警察局統計，近月來類似名牌包假網拍詐騙案達17件，請民眾要特別注意，同時避免在臉書社團購物交易，以免遭詐騙、求償無門。

刑事局指出，北部25歲林姓女藥劑師，11月底在臉書社團「CHANEL全新二手精品買賣交流」看到一名女賣家貼出有各式名牌包要出售的資訊，林女私訊對方，看CHANEL包狀況細節、討論價錢及匯款帳號，林女確認購買價格新台幣12萬5000元後，以網路銀行轉帳5萬元訂金到對方指定帳戶，但對方收到匯款後隨即刪文，人消失無蹤，林女再也聯絡不上對方，才驚覺遭詐騙。

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南部另名35歲吳姓女子，日前也在臉書社團看到貼文，對方以價格3萬元出售一款LV包，吳女私訊對方查看包況及交易細節，並立刻匯款訂金3萬元給對方，但對方同樣也是收到匯款後就失聯，吳女在網路社團看到有人標記提醒此帳號遭盜用，才驚覺遇詐報警。

警方指出，近來民眾在臉書拍賣網站購物盛行，但透過臉書購物易遇上一頁式廣告及社團購物詐騙，尤其是高單價精品、各類3C商品（如手機、藍芽耳機、平板、掃地機器人）、遊戲周邊（如switch主機及遊戲片）、生活用品（如球鞋、吹風機）等。

警方呼籲，民眾網購時，請慎選標示清楚、信譽良好的購物網站及實體店面，避免臉書社團交易，有任何詐騙相關問題，歡迎利用165反詐騙諮詢專線查證，也希望大家多多加入「165反詐騙官方LINE」及「165全民防騙臉書」，也可透過「趨勢科技防詐達人LINE」查詢網址LINE帳號及Mail帳號是否安全。

臉書詐騙對話。（記者姚岳宏翻攝）

臉書詐騙對話。（記者姚岳宏翻攝）

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