國庫感謝您！450萬名錶返台維修 未申報入境被沒入充公

吳男被沒入的Richard mille型號RM030手錶，在台售價高達450萬元，該品牌因深受諸多明星喜愛而出名。（記者吳政峰翻攝自Richard mille官網）

2022/12/11 00:23

〔記者吳政峰／台北報導〕吳姓男子2018年受凌姓友人之託，把價值450萬元的RICHARD MILLE名錶帶回台灣維修，卻被海關以「價值逾2萬元未申報」為由沒入。吳男主張關稅法52條規定「進口整修」物品免徵關稅，但最高行政法院指出，吳男入境時並未申請該錶為整修物品並繳納保證金，程序有誤且無法補正，日前駁回其訴，全案確定。

2018年6月間，馬來西亞籍的凌男在台北東方文華酒店的RICHARD MILLE專櫃購入這只450萬元的名錶，9月間辦理退稅後返國，惟該錶走時不準，凌男越洋透過LINE與專櫃聯繫，店員答覆「確定是壞了」，同年10月間，凌男請欲返台的吳姓友人帶回東方文華修理。

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吳男把手錶放在手提行李內，入境時走綠線（免申報）檯通關，被關務署台北關攔查，關員認定手錶已逾入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法第11條規定「旅客攜帶行李物品入境得免稅之限額2萬元」，為應課徵關稅貨物（關稅稅率4%），吳男涉有攜帶應稅貨物入境、未依規定申報的違章行為，依海關緝私條例第39條沒入手錶。

吳男傻眼，趕緊說明手錶是受託帶回台灣修理，並非進口新品；但台北關送交的鑑定報告指出，該錶即便是二手貨，市價仍高達333萬4500元，超過應申報的2萬元標準，吳男已違規，手錶必須沒入。

吳男提起行政訴訟討錶，提出凌男與專櫃人員的對話、買錶紀錄、維修單等資料，等主張關稅法52條第1項規定，進口整修的物品，在進口翌日起6個月內，原貨復運出口者，免徵關稅，而他只是協助把錶拿到台灣修理，修好就帶回馬國，不可能超過6個月，本來就不用繳稅，入境時何須申報？

最高行政法院指出，RICHARD MILLE是高級名錶，無論走時不準的瑕疵到什麼地步，都不可能低於免稅的2萬元門檻，吳男將其攜進台灣時，就算只是為了維修，仍應依關稅法施行細則第43條，填單向海關申請並繳交保證金，若於6個月內復運出口，即可拿回保證金。

最高行政法院表示，我國機場四處可見入境物品價值逾2萬元應申報的宣導，吳男理應知道關稅規定，卻未申請該錶為整修物品，亦未申報為應課關稅貨物，海關沒入於法有據，日前維持一審台北高等行政法院判決，全案確定。

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