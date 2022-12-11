為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國庫感謝您！450萬名錶返台維修 未申報入境被沒入充公

    吳男被沒入的Richard mille型號RM030手錶，在台售價高達450萬元，該品牌因深受諸多明星喜愛而出名。（記者吳政峰翻攝自Richard mille官網）

    吳男被沒入的Richard mille型號RM030手錶，在台售價高達450萬元，該品牌因深受諸多明星喜愛而出名。（記者吳政峰翻攝自Richard mille官網）

    2022/12/11 00:23

    〔記者吳政峰／台北報導〕吳姓男子2018年受凌姓友人之託，把價值450萬元的RICHARD MILLE名錶帶回台灣維修，卻被海關以「價值逾2萬元未申報」為由沒入。吳男主張關稅法52條規定「進口整修」物品免徵關稅，但最高行政法院指出，吳男入境時並未申請該錶為整修物品並繳納保證金，程序有誤且無法補正，日前駁回其訴，全案確定。

    2018年6月間，馬來西亞籍的凌男在台北東方文華酒店的RICHARD MILLE專櫃購入這只450萬元的名錶，9月間辦理退稅後返國，惟該錶走時不準，凌男越洋透過LINE與專櫃聯繫，店員答覆「確定是壞了」，同年10月間，凌男請欲返台的吳姓友人帶回東方文華修理。

    吳男把手錶放在手提行李內，入境時走綠線（免申報）檯通關，被關務署台北關攔查，關員認定手錶已逾入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法第11條規定「旅客攜帶行李物品入境得免稅之限額2萬元」，為應課徵關稅貨物（關稅稅率4%），吳男涉有攜帶應稅貨物入境、未依規定申報的違章行為，依海關緝私條例第39條沒入手錶。

    吳男傻眼，趕緊說明手錶是受託帶回台灣修理，並非進口新品；但台北關送交的鑑定報告指出，該錶即便是二手貨，市價仍高達333萬4500元，超過應申報的2萬元標準，吳男已違規，手錶必須沒入。

    吳男提起行政訴訟討錶，提出凌男與專櫃人員的對話、買錶紀錄、維修單等資料，等主張關稅法52條第1項規定，進口整修的物品，在進口翌日起6個月內，原貨復運出口者，免徵關稅，而他只是協助把錶拿到台灣修理，修好就帶回馬國，不可能超過6個月，本來就不用繳稅，入境時何須申報？

    最高行政法院指出，RICHARD MILLE是高級名錶，無論走時不準的瑕疵到什麼地步，都不可能低於免稅的2萬元門檻，吳男將其攜進台灣時，就算只是為了維修，仍應依關稅法施行細則第43條，填單向海關申請並繳交保證金，若於6個月內復運出口，即可拿回保證金。

    最高行政法院表示，我國機場四處可見入境物品價值逾2萬元應申報的宣導，吳男理應知道關稅規定，卻未申請該錶為整修物品，亦未申報為應課關稅貨物，海關沒入於法有據，日前維持一審台北高等行政法院判決，全案確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    豪宅男偷鄰居千萬RM名表 典當爽買保時捷轎跑車
    2022/04/16 21:12

    豪宅男偷鄰居千萬RM名表 典當爽買保時捷轎跑車
    【時尚大道】2021 Watches & Wonders Geneva 會外焦點：Richard Mille 21-01空氣動力陀飛輪腕錶
    2021/05/21 05:30

    【時尚大道】2021 Watches & Wonders Geneva 會外焦…

    擁綠金．創未來 翻轉大台南市心綠肺
    頻傳遭海關查扣超額外幣求助匯款解圍 航警局：攏係假也
    2018/09/18 14:13

    頻傳遭海關查扣超額外幣求助匯款解圍 航警局：攏係假也
    2台男帶2241件醫材未申報 海關花6小時才點完
    2018/03/13 17:30

    2台男帶2241件醫材未申報 海關花6小時才點完

    遠傳獨家開賣史上最環保手機Fairphone 4
    帶1700萬日幣入境未申報 1631萬被查扣沒收
    2018/01/15 15:51

    帶1700萬日幣入境未申報 1631萬被查扣沒收
    【流行消費】Richard Mille全球最大旗艦店 豪氣登台
    2017/06/16 06:00

    【流行消費】Richard Mille全球最大旗艦店 豪氣登台
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播