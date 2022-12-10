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    「小賓士」鑽車輛引擎室取暖 警接力救援結局暖心

    路人、車主、警方接力救出鑽進車輛引擎室的小幼貓。（記者鄭淑婷翻攝）

    路人、車主、警方接力救出鑽進車輛引擎室的小幼貓。（記者鄭淑婷翻攝）

    2022/12/10 10:37

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局大樹派出所9日接獲民眾報案，指稱桃園區建國路停車格，車輛引擎室不斷有貓叫聲傳出，員警簡嘉良、蔡家奇到場確認後，請同仁張迦爍幫忙通知車主，一度被當成詐騙，最後車主帶來1條魚助陣，成功將約2個月大的「小賓士」貓誘出，這隻小賓士沒有晶片、無飼主，最後由張員安置並取名「紅茶」。

    警方指出，當時民眾經過該輛車，聽到引擎室傳出貓叫聲，員警到場後貓叫聲持續，研判是幼貓因天氣寒冷躲進引擎室取暖，擔心車主一時未察覺且逕自啟動引擎，小貓可能會被皮帶捲入喪命，同時造成車輛毀損，便請同仁幫忙連繫車主到場協助開啟引擎蓋。

    期間還發生一段插曲，員警通知車主時，車主還以為是詐騙電話，沒等員警說完就掛電話，經持續溝通說明，車主才確認是警察不是詐騙，除了趕來協助開啟車門，還帶來1條魚助陣，成功將幼貓引誘出來，幼貓是隻「小賓士」，被救出後不時「哈氣」，生氣模樣相當可愛。

    員警將小貓帶往動物醫院檢查，研判牠大約2個月大，確認沒有植入晶片、無飼主，張員與女友都是愛貓族，覺得小貓無家可歸很可憐，經過商量2人將牠取名「紅茶」，目前安置家中照顧。

    警方接獲民眾報案，指稱路邊車輛引擎室不斷傳出貓叫聲。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方接獲民眾報案，指稱路邊車輛引擎室不斷傳出貓叫聲。（記者鄭淑婷翻攝）

    小幼貓被救出後，由愛貓的員警安置。（記者鄭淑婷翻攝）

    小幼貓被救出後，由愛貓的員警安置。（記者鄭淑婷翻攝）

    小幼貓被救出後，由愛貓的員警安置。（記者鄭淑婷翻攝）

    小幼貓被救出後，由愛貓的員警安置。（記者鄭淑婷翻攝）

    小幼貓被救出後，由愛貓的員警安置。（記者鄭淑婷翻攝）

    小幼貓被救出後，由愛貓的員警安置。（記者鄭淑婷翻攝）

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