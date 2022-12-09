私人倉庫違法存放294支瓦斯鋼瓶 苗消防局：若意外爆炸不堪設想

苗栗縣政府消防局第2大隊8日在竹南鎮取締一處私人倉庫，業者未經合格申請，在不到20坪的空間違規存放294支瓦斯鋼瓶，瓦斯量高達7372公斤。（消防局提供）

2022/12/09 08:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府消防局第2大，昨（8）日在竹南鎮取締一處私人倉庫，業者未經合格申請，在不到20坪的空間違規存放294支瓦斯鋼瓶，瓦斯量高達7372公斤，萬一發生意外，後果不堪設想，當場開立舉發單，也要求業者儘速將這些瓦斯鋼瓶移置合格存放地點。

苗栗縣消防局第2大隊竹南分隊昨天中午根據民眾檢舉，前往轄內保安林一處私有地倉庫查察瓦斯鋼瓶儲存場所，現場為簡陋1層鋼筋混泥土建築物，面積約60平方公尺，經清點倉庫裡頭共放置294瓶瓦斯鋼瓶。

請繼續往下閱讀...

消防局第2大隊長曹春風指出，該家瓦斯行業者未經申請核可，於倉庫內違規儲存大量瓦斯鋼瓶，現場瓦斯鋼瓶有大小不同5種規格，其中4公斤裝有34支、10公斤7支、16公斤21支、20公斤159支、50公斤73支，共計儲放瓦斯量達7372公斤，數量相當驚人，此處所雖靠近海邊，但周邊仍有零星住戶，萬一發生意外，爆炸威力後果不堪設想。

消防人員以違反「消防法」第15條及「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」第79條規定，現場對業者開出舉發單，可罰2萬到10萬元，並要求業者迅速將這些瓦斯鋼瓶移至合格地點存放。

另外，消防人員現場清點瓦斯鋼瓶數量時，發現1支4公斤重的瓦斯桶已逾期，未依規定送檢驗機構檢驗，再開出1張舉發單，可罰2萬到10萬元。

曹春風表示，業者若違規超量儲存瓦斯桶，或逾期、變造鋼瓶，將成社區公安不定時炸彈，將持續針對不肖瓦斯業者加強查緝，以確保民眾居家安全。也呼籲民眾如有發現瓦斯業者有不法情事，可通報119消防單位前往處理。

業者未經合格申請，在不到20坪的空間違規存放294支瓦斯鋼瓶，瓦斯量高達7372公斤。（消防局提供）

現場為簡陋1層鋼筋混泥土建築物，面積約60平方公尺，經清點倉庫裡頭共放置294瓶瓦斯鋼瓶。（消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法