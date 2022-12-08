整型名醫張耀元性侵案再審驗光碟 律師堅稱「冤案」

整型名醫張耀元涉性侵禮判刑４年定讞，已入獄，張聲請再審，高院再更一審今開庭，張（左一）堅稱合意性交，「我是無辜的」。（記者楊國文攝）

2022/12/08 18:29

〔記者楊國文／台北報導〕外貌姣好的輕熟女4年前間受邀陪整形名醫張耀元品酒，不料酒後意識不清，指控遭張耀元帶去旅館性侵，最高法院依乘機性交罪判張耀元4年徒刑定讞，去年已入獄，張提起再審並停止刑罰，提出自行鑑定光碟結果，辯稱2人是合意性交，但遭駁回，經抗告後，最高法院認定有「應調查而未調查」等情形，撤銷發回高院；高等法院再更一審今下午提訊張耀元開庭，張堅稱「我是冤枉的」，經當庭勘驗監視器光碟約1個小時；近日將決定是否准予開啟再審程序。

張耀元庭訊後遭解還監所時，對媒體詢問「再審提出那些證據」問題，未多作說明，僅答稱「問我的律師向你們解釋」，律師則堅稱「此案是冤案」，但檢方不認同，認為從監視器光碟可看出被害人處於意識不清狀態，張犯行明確，檢辯呈現各說各話情形。

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44歲張耀元專長為眼整形、顏面整形、重建、抽脂等，經常上媒體解說醫美常識，具有相當知名度。

判決指出，2018年1月間，張耀元與一群友人在台北市一間餐廳用餐，席間邀一名身材姣好、30歲出頭的輕熟女轉赴私人酒窖品酒，輕熟女不疑有他，陪著張耀元前往，在酒窖內陸續喝下紅酒、白酒、香檳等酒品，在酒精的催化下，意識逐漸不清，被張帶往旅館嘿咻。

輕熟女事後越想越不對勁，自認平常酒量佳，但當天喝沒幾杯就醉了，連如何離開酒窖、如何到飯店的過程都沒有印象，指控疑遭張耀元下藥撿屍。她指控，直到遭張指侵及強迫口交才醒來，但頭仍很暈，無力推開他而遭到玷汙，決定提告。

張耀元喊冤，表示2人確有上旅館，但是絕無強迫、趁機或下藥迷姦之舉，是兩情相悅下發生親密關係。

一、二審都依乘機性交罪判張4年徒刑，上訴後，經最高法院撤銷發回更審。高院更一審調閱旅館監視器，發現輕熟女進入旅館時步履蹣跚，行動不穩，需人攙扶，行走時要扶著櫃檯或他人牽引，顯已到達泥醉程度。更一審認為，張耀元趁輕熟女意識不清性侵，事後未見悔意，亦未和解，仍判張4年。上訴後，最高法院駁回上訴，全案定讞。

張耀元去年向北檢報到執行入獄時，辯稱「我是冤枉的」、「她（被害人）向我要4800萬元，合理嗎」、「她說我對她下藥，但檢驗結果都沒有藥（成份）」、「她自稱酒量好，但半瓶就醉了」等話。張耀元入獄後，向高院聲請再審及停止執行刑罰，遭到駁回，張向最高法院提起抗告，出現一線生機。

最高法院認為，全案重要證據之一，是經勘驗飯店監視器光碟認下，被害人進入飯店有「腳上搖晃不穩、行動無法自主、須人扶持」等情形，而處於「酒醉、意識不清」狀態，但此客觀事實是否可支持被害人進入飯店的「當時」，已經「酒醉、意識不清」，尚有疑義。此外，張耀元再審時另外提出鑑定書，指出鑑定結果與原判決認定被害人已意識不清不符，最高法院綜合認定有應調查而未調查及理由不備的違法，因此撤銷高院原再審裁定，發回高院再更一審。

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