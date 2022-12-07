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    跟鄰居吵架遭警強制送醫 他遷怒破壞警方巡邏箱

    謝嫌破壞警方巡邏箱。（記者王冠仁翻攝）

    謝嫌破壞警方巡邏箱。（記者王冠仁翻攝）

    2022/12/07 13:06

    〔記者王冠仁／台北報導〕40歲謝姓男子因為與鄰居相處不睦、經常吵架，某次遭警方強制送醫後，疑似對此心生不滿，他出院後行經北市警大同分局民族路派出所轄內一處巡邏箱時，居然氣得手持不明器具將電子巡簽QRcode刮花，再徒手扳動毀損巡邏箱後離去。警方調閱監視器畫面追查，循線逮到他，他也因此再次吃上官司。

    大同分局今天發新聞公布謝嫌的犯行，同時強調凡以任何形式破壞警方公物，警方皆會依法送辦，公權力不容挑戰，民眾切勿以身試法。

    警方調查，謝姓男子家住台北市大同區，他近年來經常因為跟鄰居相處不睦、發生糾紛，轄區警方已經多次介入協調。去年底，某次他又跟鄰居起糾紛後，警方見他情緒失控，於是將他強制送醫。

    謝疑似對警方將他強制送醫一事耿耿於懷、心生不滿，他在今年5月29日及6月3日，連續破壞大同分局轄內3處巡邏箱，他除了拿不明器具破壞巡邏箱內QRcode，也徒手破壞巡邏箱箱體。

    轄區警事後發現有兩處位於銀行旁、1處位於銀樓旁的巡邏箱被破壞，調閱監視器畫面追查，赫然發現犯嫌就是謝男。

    警方曾多次電話通知謝嫌到案說明，但他都不配合，他還於6月底遭檢方發布妨害自由通緝後，開始四處逃匿。轄區警方派員針對謝嫌住家鄰近區域加強巡視，在10月份將謝嫌逮捕歸案。

    謝嫌破壞警方巡邏箱。（記者王冠仁翻攝）

    謝嫌破壞警方巡邏箱。（記者王冠仁翻攝）

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