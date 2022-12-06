求歡想硬上！遭妻悍拒還錄影當證據 老公GG了

一名工廠老闆想跟睡覺的妻子愛愛，因妻子拒絕，他竟想硬上，被妻子錄下部分劣行，台南地院依性侵未遂罪判他1年10月徒刑。示意圖。（資料照）

2022/12/06 12:55

〔記者王俊忠／台南報導〕南部一名開工廠的老闆，於2021年8月4日傍晚在家房間內，欲向睡覺中的妻子求歡被拒，竟欲強脫妻子褲子、伸手進褲內摸妻子臀部與下體，因妻子不斷掙扎、反抗並拿手機錄影，後未如願作罷離去。妻子怒拿錄影內容控告丈夫，台南地院依性侵未遂罪判這名「猴急」老闆1年10月徒刑，可上訴。

判決指出，這名工廠老闆於2021年8月4日下午6點許，在住家房間內欲對睡覺中的妻子求歡，但妻子醒來明確說不要。惟男方並未住手、無視妻子拒絕與反抗，欲強行脫掉妻子的褲子，妻子則緊拉住自己的褲子，沒讓丈夫得逞。

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之後，這名老闆見沒能脫掉妻子的褲子，直接伸手進妻子的褲子內，撫摸其臀部與下體，過程因妻子不斷掙扎、反抗，丈夫才作罷、悻悻然離去。女方不滿丈夫想霸王硬上弓、不甘受辱，把錄下丈夫劣行的影片作為證據、報警查辦。

老闆辯稱沒有要對妻子硬上，只是想測試一下能不能跟妻子「愛愛」、不否認有猥褻犯行。

受害的老闆妻子說，當天丈夫進來就壓在她身上，還把手伸進她褲內碰觸肛門再進入陰道，手指頭在下體旋轉好幾次，想引起她生理反應，但她很不舒服、一直說不要、走開，前後有8次。因丈夫發現她拿手機錄影，就移開她手機，使得錄影中斷，在中斷錄影後，丈夫持續想強脫她褲子，她一直大呼小叫說不要、走開、不喜歡，後來丈夫的員工在叫他，丈夫才停手離開。

法官指女方雖說丈夫有以手指伸入其陰道，但男方否認；錄影內容無法證實有此事；女方事後也未到醫院驗傷採證，無從確定女方下體有男方DNA的微物跡證，這部分無法確認。僅能認定男方所為構成強制性侵未遂罪。

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