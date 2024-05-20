廟會鞭炮釀災？彰化織襪廠火警7人一度受困 沖天炮狂炸畫面曝

監視器拍到，火災發生前，織襪廠前方馬路上正好有宮廟進香隊伍經過，沿路施放大量蜂炮跟鞭炮，現場火光四射。（民眾提供）

2024/05/20 22:58

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉清水岩路19日晚間一間家庭式織襪廠發生火災意外，由於起火處在一樓，許姓屋主一家3代7人因此受困在2、3樓，消防人員緊急到場架梯將人從高樓全數救出，據現場目擊者表示，火警發生前剛好有進香隊伍經過，有信眾在馬路上燃放沖天炮慶祝，導致煙火「咻」進出織襪廠，導致機台冒火燃燒。消防局表示，起火原因待火調人員勘查。

據了解，這起火警發生在晚間7點多，火災發生前，織襪廠前方馬路上正好有宮廟進香隊伍經過，沿路施放大量蜂炮跟鞭炮，現場火光四射，但疑似有沖天炮基座翻覆，導致點火的沖天炮飛進織襪廠裡，接著織襪廠就冒出火光開始燃燒，由於工廠裡全是棉絮與機油，挾帶濃濃黑煙，工廠裡頓時黑成一片。

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消防隊指出，該民宅1樓放置製襪機，1樓起火後造成逃生路線受限，7名民眾受困2、3樓，最後消防隊員使用雙節梯，引導眾人平安下到1樓，並緊急送醫觀察，所幸只有輕微嗆傷，意識清楚。

對此，消防火調人員今日前往火場調查，屋主驚魂未定表示，看到1樓的黑煙不斷往上竄，趕緊叫家人跑到陽台等待救援，幸好大家都平安獲救，後續求償問題，將等待鑑識結果釐清。

織襪廠監視器拍到，疑似著火沖天炮射進工廠哩，因此導致起火燃燒。（民眾提供）

彰化縣社頭鄉一處家庭式織襪廠發生火警，屋內祖孫7人一度受困，消防人員緊急到場架梯將人從高樓全數救出。（民眾提供）

火災造成屋內多台製襪機台毀損，天花板跟設備都被熏黑。（民眾提供）

現場發現大量燃燒完的沖天炮基座。（民眾提供）

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