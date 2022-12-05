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    與前女友借宿閨密家 竟逼逃家少女口交 惡男判3年2個月

    情境照

    情境照

    2022/12/05 10:53

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名廖姓男子與前女友共同借住在前女友閨密家中，去年12月6日廖男前女友得知另名逃家少女小雯（化名）借住在男性家中，擔心她發生危險，便邀請她到閨密家同住。隔晚，廖男卻趁前女友與閨密外出時，強迫小雯幫自己口交。小雯不甘受辱，對廖男提告。基隆地院近日審結，依故意對少年犯強制性交罪，判處廖男3年2月徒刑。

    判決指出，廖男及其未成年前女友於去年12月4日借住在其閨密家中，兩天後得知小雯離家暫住在一名男性友人家中，擔心她發生危險，便決定將她約到閨密家中一起借宿。同年月6日晚間，廖男就將小雯載回借宿處居住。

    隔晚，廖男前女友與閨密外出訪友，僅留廖男及小雯在房內；未料，廖男卻趁著酒意，強迫小雯幫自己口交直至射精。

    被害少女跑回家中，向母親哭訴，並到警局對廖男提出告訴。警方隨即傳喚廖男到案，廖男則對此事坦言不諱，承認有強迫被害少女幫自己口交，詢後將他函送地檢署偵辦。

    檢察官偵訊時，被害少女也有提供自己案發後與留宿少女的對話紀錄佐證，證明自己遭到廖男侵害，檢方將廖男起訴。

    法院調查，廖男於偵訊時均坦承犯行，且犯罪情節與被害少女、證述情形大致相同，認定廖男犯行屬實。

    法官審理後認為，廖男不顧被害少女意願，強制與對方性交，已經嚴重危害少女的性自主權，導致其身心受創，且先前已有與未滿14歲女子合意性交前科，這次又再次犯案，顯見極度缺乏尊重他人身體性自主權觀念，且難以克制一己淫慾，應予嚴懲；考量他犯後坦承犯行，且有表達願意賠償之意，故判處有期徒刑3年2月，全案仍可上訴。

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