從小視妹妹「禁臠」 哥哥性侵判刑4年6月

北市一名哥哥被控從小性侵妹妹，北院依對於未滿14歲之女子為性交罪，判哥哥4年6月徒刑。（資料照）

2022/09/19 19:31

〔記者溫于德／台北報導〕台北市一名哥哥被控從小視妹妹「禁臠」，數次玩性愛遊戲，全案之所以會爆發，是因為妹妹上高中後告訴老師曾替哥哥口交，哥哥才被起訴，台北地院依對於未滿14歲之女子為性交罪，判哥哥4年6月徒刑。可上訴。

這段兄妹相差4歲，平時與雙親、外公、外婆等家人，同住一屋簷下。

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判決指，2016年5至6月間，就讀高三且已滿18歲的哥哥，曾在客廳書桌前要求就讀國中二年級的妹妹替他口交；妹妹直到自己就讀高中，才告訴老師這段經過，經校方通報、妹妹也提告，哥哥被起訴。

妹妹證稱，替哥哥口交那天接近下午5時，自己抱著最後1次的心態答應，當下同住家人都各自在房內，至於媽媽有可能出門買晚餐、爸爸則因工作不再家。

哥哥說，國中二年級後沒有再碰過妹妹，且妹妹在家時，情緒很不穩定，曾被媽媽罵到精神崩潰，導致無法區分現實與夢境；但哥哥也承認國小六年級、國中一年級，他曾用手指戳妹妹下體，也有叫妹妹口交。

妹妹的輔導老師則證稱，經妹妹訪談後，認為妹妹從小就知道「性」什麼，相關知識也是從哥哥那邊學習而來，妹妹也曾提到，從幼稚園起便與哥哥互相口交、口愛。

北院認為，妹妹如果想誣陷哥哥，大可報警處理或告知父母。至於兄妹的父母指出，平時盯女兒的盯得很緊，子女不可能互相口交、口愛，北院表示，父母並非無時無刻盯住女兒，且哥哥坦承從小會要求妹妹口交，故認定哥哥性侵妹妹，依法判刑。

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