性侵同居人女兒事後給300元 男辯「被誣陷」判刑7年半

范男見同居人的女兒害怕抽菸被發現，逼迫少女性交後再給300元。（情境照）

2022/09/19 11:11

〔記者溫于德／台北報導〕范男前年見同居人的女兒害怕抽菸東窗事發，逼迫少女性交後再給300元。最高法院維持高等法院見解，痛批他明知少女未成年且有智能障礙竟性侵，還反稱被少女誣陷，依「兒童及少年性剝削防制條」中「以脅迫方式使少年為有對價之性交行為罪」，判刑7年6月徒刑定讞。

判決指，范男明知17歲少女因智能障礙而領有殘障手冊，前年9月14日至17日間某日上午7時許，見同居人載其他小孩外出上學，家中剩兩人獨處之際，要求少女脫去衣服與他性交，完事後再給300元。

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同年月18日，范男想再度性交遭拒，少女因為忍無可忍而離家，並將前次受害過程告訴母親，范男才被檢方起訴。

法院審理時，范男否認性侵辯稱，少女之前曾向他借錢被拒，他又擔心少女胡思亂想，才會問少女是否要借錢。

高院指出，范男若想要借錢給少女，大可待少女起床後再給錢即可，何須在少女睡覺時意圖擅自闖入房內？又何必不斷傳訊息要求少女開門？況且，他傳送的訊息中，曾問少女是否要300元，與少女在偵查時證述「范男做愛一次會給300元」相符。

另，范男在得知少女傳訊息向母親表示：「叔叔（指范男）會等妳出門後一直亂摸我並要求我跟他做愛」後，他也傳訊息給少女稱：「你抽菸的事，我都沒有講」，高院認為，這足以證明范男利用少女害怕抽菸東窗事發，脅迫少女性交。

高院痛批范男明知少女未成年且有智能障礙，竟為滿足性慾而性侵，嚴重影響少女身心發展，且他犯後一昧否認犯行，甚至反指被少女誣陷，依「以脅迫方式使少年為有對價之性交行為罪」重判7年6月徒刑。最高法院駁回上訴定讞。

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