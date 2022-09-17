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    狼師嘿咻2女學生如演A片 懷孕不想負責竟叫她們墮胎...

    彭姓老師對兩名女學生伸出狼爪。（示意圖，與本案無關）

    彭姓老師對兩名女學生伸出狼爪。（示意圖，與本案無關）

    2022/09/17 17:37

    〔記者吳政峰／台北報導〕新北一間補習班的彭姓老師，2013年在職時，與2名國中女學生交往，並在有其他同學在場時發生性關係，宛如A片劇情。兩名女學生懷孕後，被要求墮胎，其中一人還流產2次。直到2女成年，意識到當年遭到彭男性侵，才雙雙提起妨害性自主告訴，高等法院認為一審新北地院判刑4年6月無誤，日前予以維持。

    判決指出，彭男原為新北一所補習班的國中數學老師，2013年間追求班內一名女學生，女學生情竇初開，同意與其交往，卻因不諳世事，半推半就下與彭男發生性關係。某日，彭男找她與另一名女學生到家中，命兩人躺在床上，當場跟小女友嘿咻，宛如演A片。

    女學生指控，彭男喜歡無套性交，直到快高潮時才會射在口中，她原本配合，直到同年暑假，彭男突然射在下體，且她的生理期遲遲未到，驗孕後才知懷孕。倉皇失措的她被要求人工流產，不知如何是好，只好偷拿姐姐的健保卡去婦產科，經檢查，已受孕14週。

    另一名女學生控訴，2015年間與彭男交往，每天都發生性關係，同年7月發現月事未到，驚覺懷孕。彭男偷拿妹妹的健保卡，要她假冒身分並以吃藥的方式墮胎，卻未陪同到婦產科就診，她很惶恐，只好找閨密一起去，醫師表示胎兒已5個月。

    隔年，女學生又驗出懷孕，胎兒已經有心跳，彭男仍要她假冒妹妹身分去婦產科進行人工流產。自此，雙方漸行漸遠。

    兩名受害者原本未提告或索賠，直到成年遇到社工詢問過去，才驚覺自己遭到侵害，且墮胎的陰影始終揮之不去。2人不願姑息，挺身而出提告。

    高院指出，彭男明知2名女學生的實際年齡，且因年幼而思慮未臻成熟，身心仍處於發展階段，卻未能克制性慾，甚至造成2人懷孕，得進行人工流產，對於被害人的人格、身體發展產生巨大的不良影響。合議庭考量彭男犯後不斷矯飾犯行，毫無悔意，日前認定一審新北地院判刑4年6月無誤。可上訴。

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