色膽包天！半夜當著女友面前 性侵她2名閨密

情境圖

2021/03/23 07:26

〔記者鮑建信／高雄報導〕工程師阿任（化名）與女友阿真（化名）替公司辦活動，阿真並邀請2名仍是學生的閨密參與，不料他卻趁2女酒醉或熟睡之際，涉嫌指姦、性交得逞，期間女友目睹其猥褻行為，阻止未果憤而離房，高雄高分院依妨害性自主罪，判處阿任有期徒刑3年6月和6年，併執行刑8年。

判決書指出，2018年12月底，一家公司要在屏東縣辦活動，林姓工程師和也是員工的女友阿真（化名）均為工作人員，並提前1天入住民宿，阿真另邀請仍是學生的好友小玉和小茹參與活動，一同住在民宿3樓。

請繼續往下閱讀...

當天深夜，阿真和小玉均因酒醉或疲累之故，先後在同房不同床就寢，小茹沐浴後，亦與小玉同床而寐，阿任不但未離開房間，竟於熄燈後，先趁小玉熟睡，涉嫌親吻她頭、臉部，隨後並指姦得逞。

案發過程小茹尚未熟睡，目睹阿任親吻小玉沒有反應，轉而親吻她，小茹因害怕佯裝無反應，他又轉頭染指小玉時，小茹甚感驚恐，旋出聲表示欲喝水，竟被他指姦、性交，並將精液射在她腹部。

阿任應訊辯稱，對2名女被害人的性行為，均經過對方點頭或默許，否認犯行。

2審合議庭法官調查，阿任曾將頭埋入小玉下體棉被處蠕動，後來更掀開小茹的衣服吸胸，睡在隔壁床的女友阿真見狀，突然拍打床舖欲制止未果，就用棉被蓋住頭衝出去外面，阿任跟著出去，大概過了10分鐘，阿真先回到床繼續睡。

不久，阿任回來鎖門，竟脫小茹衣褲親下體、指姦，還要她幫忙口交被拒後，未戴保險套霸王硬上弓。

由於小茹指證歷歷，加上有其他證據，認定阿任有罪，並維持原審判決，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法