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    少女不雅片遭前男友外流家屬控吃案 桃警嚴正駁斥

    少女遭前男友以不雅片要脅，桃市警桃園分局今天嚴正駁斥有吃案情事，而全案正由桃園地院少年法庭法官審理中。（記者陳恩惠攝）

    少女遭前男友以不雅片要脅，桃市警桃園分局今天嚴正駁斥有吃案情事，而全案正由桃園地院少年法庭法官審理中。（記者陳恩惠攝）

    2022/12/05 13:48

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園1名就讀中學少女今年初遭他校前男友，以交往期間拍攝的不雅片要脅復合未果，將5段影片在群組中散布，少女由父親陪同至桃市警桃園分局同安派出所提告，但少女父親近日卻指控警方態度消極；對此，桃園警分局嚴正駁斥絕無吃案情事，相關案件已依法搜索傳喚偵辦。目前案件正由桃園地方法院少年法庭法官審理中。

    桃園警分局說明，少女於今年元月下旬報案，警方依規定受理後開立案件證明單及通報後積極偵查，期間審視少男手機內影像，發現他已於雙方家長監控下，將手機重製還原，所有影像均已銷毀，儘管如此，仍申請搜索票並於2月底前往少男家搜查電腦，也無相關私密片留存。

    此外，桃園警分局也發函給涉案少男就讀學校，詢問是否還有相關影像或其他證據提供，經檢視校方於今年6月間回覆的性平案件調查資料回函，發現除了原先的5段不雅片外未有其他不雅影像，警方也一併將資料移送桃園地方法院少年法庭調查。

    警方說，由於少男散布不雅片的群組內逾30名成員，甚至有人將影片又轉傳散布，警方除調查少男涉案情況外，同步釐清、比對群組內所有成員身分，再一一通知到案說明，看過影片者列為證人身分，涉嫌轉傳散布3人則列為妨害風化案被告，全案於今年7月間調查完成，8月將少男依恐嚇、性剝削等罪函送少年法庭，目前正由法官審理中。

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