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    救援「確診」女網友 阿伯狂奔超商買點數幸被警攔阻

    王翁衝超商欲買遊戲點數，店員直覺有異報警。（警方提供）

    王翁衝超商欲買遊戲點數，店員直覺有異報警。（警方提供）

    2022/10/05 15:57

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓七旬老翁遭女網友詐騙，對方謊稱確診無法外出繳網路費，請他代為購買遊戲點數以免遭斷網，王翁不疑有他，急衝超商就要買點數，店員直覺有異趕緊報警，警方趕來發現老翁遇上典型「假交友真詐財」老哏，當場大聲宣告：「這就是詐騙！」王翁這才恍然大悟，立刻封鎖對方，斷絕聯繫。

    台中市警第二分局育才派出所3日下午接獲轄內超商通報，70歲王姓老翁欲購買GASH點數2000元，疑遭詐騙，員警施皓瀛、王偉霖趕抵詢問王翁購買點數用途，王翁表示，日前在臉書認識一名女網友，雙方互加LINE後時常聊天，當天對方自稱確診不能外出，無法繳納網路費，才拜託他代為購買遊戲點數以免遭斷網。

    員警一聽，立刻告訴王翁稍早已受理一件同樣是網友要求代買點數的詐騙案，擔心他執迷不悟還大聲宣告「沒錯！這就是詐騙！」

    王翁恍然大悟，在警方勸說下當場封鎖該名網友，斷絕聯絡，並表示幸好有熱心店員及警察的幫忙，不然差點就把平常省吃儉用攢下來的辛苦錢平白送給詐團花用了。

    第二分局分局長陳家銘呼籲，網路交友陷阱多，切不可輕信於人，與網友聊天時如有涉及金錢均應格外提高警覺，另外，對於家中小孩、長輩使用網路也應多加留意關懷，以免落入詐騙圈套；如有疑慮可撥打165、110或至鄰近派出所詢問，以減少財產損失的風險。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    員警大聲宣告這就是詐騙，王翁恍然大悟，當下封鎖對方斷絕聯繫。（警方提供）

    員警大聲宣告這就是詐騙，王翁恍然大悟，當下封鎖對方斷絕聯繫。（警方提供）

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