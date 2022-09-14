台中東南區42家銀行阻止詐騙2000萬 這家就佔一半

台中市警局副局長鄧學鑫（左4），前往該分行致贈感謝狀及禮品。（警方提供）

2022/09/14 16:47

〔記者許國楨／台中報導〕為了當被害人臨櫃匯款時能即時被阻止，台中市警局與轄內金融機構合作建立暢通管道，積極推動「警銀聯阻防詐」，其中第三分局所轄東南區內共42家銀行，年初迄今已阻詐2千萬，光是華南銀行南台中分行就擋下一半，市警局副局長鄧學鑫為此前往該行致贈感謝狀，感謝行員積極守住民眾荷包。

台中市警三分局貫徹執行「警銀聯阻防詐」計畫，自分局長楊川、副分局長、偵查隊長、轄區所長及基層同仁，均親自拜訪轄內的42家金融機構，請行員發揮專業，發現可疑被害人除關懷提問外，均立即通報轄區員警到場協處，打造「阻詐長城」，統計今年1月份迄今已攔詐27件，攔阻金額近2000萬餘元，成效斐然。

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其中華南銀行南台中分行更是佼佼者，8月下旬再次成功阻詐120萬元，光今年度已阻詐5件，堪稱「阻詐神手」，副局長鄧學鑫準備感謝狀、禮品，前天率隊親訪該行，向分行經理、襄理及行員致上肯定與感謝。

三分局長楊川表示，當民眾相信了「必賺」、「有內線」、「絕對保本」投資，匯出去的錢就會像轟出全壘打的球、變了心的情人，回不來的；另外，近來以紓困或租屋補助為名義的詐騙簡訊激增，如有疑慮，全年24小時無休且免付費的165反詐專線，就是最好的諮詢夥伴，請多多利用。

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台中市警局副局長鄧學鑫，前往該分行致贈感謝狀及禮品。（警方提供）

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