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    就是不讓你被騙！老翁6度跑銀行匯款 員警成功阻詐6百萬元

    員警攔阻繆姓老翁匯錢被騙。（記者王冠仁翻攝）

    員警攔阻繆姓老翁匯錢被騙。（記者王冠仁翻攝）

    2022/09/05 13:19

    〔記者王冠仁／台北報導〕繆姓老翁遇上詐騙集團假冒的「投資老師」，他信以為真，7、8月間至少6度跑到住家附近銀行要匯錢、總匯款金額達6百萬元。幸虧轄區警方屢次攔阻，要求周邊多家銀行多加留意，近來詐騙集團又騙他投資虛擬貨幣，警方再次攔阻，還帶他去「正牌」交易所開戶，他才沒受騙。中正二分局今天公開表揚阻詐員警，再次呼籲民眾投資要小心避免受騙。

    警方調查，繆翁年輕時因善於投資存下不少積蓄，直到現在也持續鑽研投資理財。日前詐騙集團假冒成「投資老師」，透過通訊軟體將他拉到「投資群組」，還每天在群組內傳獲利訊息「洗版」，他看到群組內的訊息、數字，信以為真，依對方所說到住家附近的銀行要臨櫃匯款。

    行員發現異狀，通報轄區中正二分局廈門街派出所，員警獲報前往，發現他遇上典型投資詐騙，拿出過往新聞案例勸退。

    想不到，數日後警方又再次接獲銀行通報有人被騙要匯款，員警趕往發現居然又是他，他聲稱投資老師技術神準，他若依此法操作必能賺錢獲利；員警為了讓他清醒，連忙替他查詢欲匯款的帳戶已被列為警示帳戶。

    警方說，繆在前2個月內，至少6度跑到住家周邊多家銀行要匯款，員警每次接獲通報前往發現「又是他」，連忙幫忙勸阻並連繫其家人，6次下來阻詐金額已高達20萬美金（約台幣6百萬）。員警也要求銀行行員，日後若見到他再來匯款，一定要通報警方。

    日前，他又去銀行匯款，聲稱要投資虛擬貨幣，員警乾脆載他去「正牌」交易所開戶，讓他可以操作虛擬貨幣投資，成功阻詐。

    中正二分局呼籲，近期假投資詐騙招式百出，如常收到的簡訊「有急事找你 麻煩加我一下LINE!」、「你把我的賴刪了嗎？」、「好久沒聯繫了 我有急事找你」等，都是詐騙集團慣用手法，若思慮不周易落入詐騙陷阱，民眾若有疑慮可以撥打165反詐專線或是110向警方求助。

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