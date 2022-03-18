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    伸港郵局行員林進共「詐騙剋星」 1個月攔阻3案幫忙保住216萬

    中華郵政彰化伸港郵局行員林進共（右）在1個月內攔阻止3件詐騙案，幫民眾保住200多萬元，伸港分駐所所長鐘健行（左）致贈禮品感謝「詐騙剋星」。（記者劉曉欣翻攝）

    中華郵政彰化伸港郵局行員林進共（右）在1個月內攔阻止3件詐騙案，幫民眾保住200多萬元，伸港分駐所所長鐘健行（左）致贈禮品感謝「詐騙剋星」。（記者劉曉欣翻攝）

    2022/03/18 17:20

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕超狂的！中華郵政彰化伸港郵局資深行員林進共，在1個月內成功攔阻3件詐騙案，幫民眾保住了216萬元，被封為「詐騙剋星」；林進共說，當民眾臨櫃來辦理匯款或領錢，他都會多交談幾句，一發現情況不對勁就通知警方到場，能夠幫民眾保住辛苦錢，也覺得很有成就感！

    和美警分局伸港分駐所所長鐘健行今天前往伸港郵局，感謝林進共日前成功攔阻「戰地情人」詐騙案，幫老翁保住20萬元，這已經是林進共1個月以來第3次識破詐騙集團的招術，鐘健行對林進共豎起大拇指稱讚是「詐騙剋星」。

    林進共指出，他在郵局已有30多年的資歷，因為業務關係，認識的人也多，一旦發現存簿平時只有在轉水電費用，卻突然要提領大筆金額或是解除定存，自然就會多問幾句，只要發現民眾連匯款對象的名字、身分與用途都說不清楚，就會請警方立即到場了解。

    林進共說，雖然現在詐騙集團也有教戰手冊，會教民眾面對行員詢問時的回答，但其實只要多花一點點時間，多問幾句，就會很容易發現民眾的回答前後不一，或是眼神閃爍，這都可能是被詐騙了，有次有位老翁在外籍看護陪同下要解除定存借錢給親戚，他就覺得很可疑，果然警方到場後又打電話老翁親友，當場證實這是一場詐騙，也保住老翁的存款，民眾事後感激不已，也讓他覺得自己很有成就感。

    鐘健行強調，雖然詐騙手法不斷翻新，日前老翁就是透過網路聊天，而未曾謀面戰地情人謊稱戰爭受傷補償美金70萬元，將寄包裹到台灣，但需要手續費台幣20萬元才能領取，老翁不疑有它要去郵局領錢，所幸遇到「詐騙剋星」，才保住老本。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    「詐騙剋星」林進共（中）是彰化伸港郵局的資深行員，發揮「多問一句」的精神，在1個月內攔阻3件詐騙案，保住民眾2百多萬元老本。（記者劉曉欣翻攝）

    「詐騙剋星」林進共（中）是彰化伸港郵局的資深行員，發揮「多問一句」的精神，在1個月內攔阻3件詐騙案，保住民眾2百多萬元老本。（記者劉曉欣翻攝）

    又見戰地情人詐騙案，彰化伸港郵局行員林進共（左）發現民眾不尋常的提款，通知伸港所所長鐘健行（右）到場，幫老翁保住20萬元。（記者劉曉欣翻攝）

    又見戰地情人詐騙案，彰化伸港郵局行員林進共（左）發現民眾不尋常的提款，通知伸港所所長鐘健行（右）到場，幫老翁保住20萬元。（記者劉曉欣翻攝）

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