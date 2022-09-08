店員見少年忙操作ATM以為是車手 警追查才知他是被害人

警方確認黃男是被害人，及時出手阻詐。（警方提供）

2022/09/08 16:04

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓年輕人昨天接到「重複扣款」詐騙老梗電話，急衝超商ATM操作，因符合「長時間占用提款機」等車手特癥，店員誤以為黃男是車手而報案，警方趕到時黃男已離開，隨後追到另家超旁，見黃男邊講手機邊準備匯款，聽到對話內容確認他是被害人並非車手，立即出手阻止繼續匯款，防止他被騙。

台中市警第五分局文昌派出所昨晚接獲轄內超商報案，店內一名正在操作ATM男子，因符合「長時間占用提款機」、「提款時神色慌張、左顧右盼」等車手特徵立即通報，員警林均翰、柯俊銘趕抵時，男子已經離去，經得知他離開方向，研判附近還有其他超商ATM可繼續提款，便迅速前往，果然發現符合特徵的21歲黃男正在操作ATM。

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警方不動聲色在後方查看，發現黃男邊講手機邊準備存錢而非提款，儼然是被害人，眼看正準備將錢存入，警員立刻出手阻擋，手機那頭詐團聽聞警方到場，要求黃男立刻離開，不要洩露任何資料給警方，警員搶過手機刻意關心問候對方是否在柬埔寨？是否需要救援？但未獲得回應就遭掛電話。

黃男表示，他是聽從電話指示要將先前購買的訂單取消，因擔心被「重複扣款」才到超商操作ATM解除設定，對方要求他先將存簿內所有金額都提領出來，再以無摺存款方式「存」入對方指定帳號內，經警方解釋後，黃男才恍然大悟，感謝警方阻詐保住1.5萬存款。

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