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    女車手扮管家 陪8旬翁領200萬當場落網

    警方到場揭穿化身女管家的吳女是詐騙集團車手。（記者王冠仁翻攝）

    警方到場揭穿化身女管家的吳女是詐騙集團車手。（記者王冠仁翻攝）

    2022/09/27 05:30

    7～8月6度領鉅款 成功阻詐千萬

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市八十八歲繆姓老翁被詐騙集團盯上，今年七、八月六度到銀行匯款、提領鉅款，都被銀行員及警方成功阻詐，金額超過一千多萬元，但他仍「執迷不悟」，詐騙集團不死心，改派吳姓女車手以面交方式，騙走繆翁三百廿八萬元。吳女還化身女管家，本月十三日與繆翁一起去銀行提領兩百萬元鉅款，繆翁過去都是獨自前往領錢，行員覺得可疑通報警方，吳女當場被逮。繆翁事後發現「投資專家」不讀不回，才相信自己上當。

    警方指出，詐騙集團多次以投資虛擬貨幣等話術行騙繆，幸遇行員通報警方，成功阻詐。詐騙集團發現無法以匯款方式騙到繆，改採面交方式行騙，並向繆謊稱會派「第三方支付業者」，向他收取投資股票與虛擬貨幣的款項。

    詐團改面交騙錢 女車手得手328萬

    本月二日、六日，五十歲吳姓女車手接獲指示，前往繆位於台北市羅斯福路住處附近面交，兩次共拿走三百廿八萬元；十三日，詐騙集團要吳女陪著繆，再去中國信託銀行大安分行領兩百萬元。行員發現繆過去都是獨自領錢，這次有人陪同、上前詢問；吳女聲稱是繆的管家，行員認為有異通報警方，警方聯繫繆的兒子查證，兒子說根本沒請管家，吳女見紙包不住火，才說出實情。

    警方說，繆姓老翁先前多次被詐騙集團盯上，警方早已要求周邊金融機構，若遇到老翁上門匯款要通知警方，但老翁不只戶頭有錢，家裡也有不少現金，因此才會被詐騙集團以面交方式騙錢。警方除將吳女依詐欺罪嫌送辦，也正深入追查幕後詐騙集團。

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