泰國媳婦揪同鄉聚賭太吵被取締 赫見貼滿紙鈔發財樹
2022/10/04 16:10
〔記者吳仁捷／新北報導〕泰國媳婦羅差取得台灣身分證後，大膽找來同鄉聚賭，輸贏動輒10餘萬，吸引泰國籍移工參與，位於住宅區內的賭場，凌晨仍人聲鼎沸，過於吵雜，鄰居不堪其擾檢舉，警方到場取締，查獲主嫌羅女、19名賭客，59萬抽頭金、賭資，現場查獲一棵貼滿百元現金的發財樹，全案依賭博罪嫌、社會秩序維護法送辦。
警方調查，37歲羅姓女子為泰籍配偶，取得台灣身分證後，暗中經營泰式骰子職業賭場，吸引泰籍同鄉參賭解鄉愁，為躲避查緝，9月初選在樹林一處民宅2樓作為賭場據點，入口裝設4支監視器，遇到警方查緝便讓賭客趁隙逃離。
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新北市警樹林分局獲報，展開蒐證，掌握事證、地點，4日凌晨持搜索票包圍現場，趁賭客要離開時，一擁而上查獲羅姓女子等人及19名賭客，逐一查證賭客身分，其中發現一名逃逸移工、逾期居留女子，全帶回警局偵訊。
警方當場查扣骰子、點鈔機，2萬餘元抽頭金、57萬元賭資、籌碼等證物，警方將全案依賭博罪、違反社會秩序維護法送辦，針對逃逸、逾期居留外勞部分，也依違反入出國移民法部分送往移民署專勤隊收容。