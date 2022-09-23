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    YouTuber代言賭博網拉客抽佣 警逮30組頭估1年吸賭資15億

    警方查扣電腦等設備，清查電腦內的畫面與證據。（記者張瑞楨翻攝）

    警方查扣電腦等設備，清查電腦內的畫面與證據。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/09/23 17:57

    〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心查緝網路賭博網站「贏玖玖」，拘捕林姓女子、張姓男子等30名組頭與賭客4人，其中，林女是網站台灣管理人，張男則是YouTuber，直播或上傳玩吃角子老虎機等實戰等錄影，還媒介賭客投注，中打清查這1年帳冊，賭資超過15億元，全案依賭博等罪名函送。

    中打偵查第六大隊第二隊隊長江嘉勝說，透過影音平台媒介賭博的現象愈來愈多，刑事警察局曾查獲透過「抖音」連結網址下注，而37歲張男的YouTube頻道有1.97萬人訂閱，案發後已經刪除賭博引介連結。

    江嘉勝說，立法院去年12月28日三讀修正刑法第266條第2項的賭博罪，明文將網路簽賭、線上博弈等賭客納入賭博罪處罰，最高可處5萬元以下罰金，中打近期發現，主機設在國外的賭博網站「贏玖玖」，在台灣透過32歲林女在台灣拉「下線」小組頭，宛如「老鼠會」，各層組頭四散台灣各地，大多透過社群或網路吸收賭客下注，再抽取佣金。

    中打與各縣市警察局組成專案小組，本月7日起連續3天分別持台中、彰化、南投、苗栗、雲林、嘉義、台南、高雄等地檢署聲請的50張搜索票，中打偵查第六大隊第二隊執行搜索，查獲林女、張男與小組頭30人、賭客4人，清查近一年賭資總額，超過台幣15億元，現場查扣電腦與手機一批，現金4萬8000元、銀行存摺7本、對帳單與帳本6本等證物。

    最特殊的是張男，他是經營YouTube頻道的直播主，平常會直播或上傳到各電子遊藝場與賭場打吃角子老虎機、小鋼珠實戰、打機台實況、真人百家樂直播等，他還受賭博網站代理商邀約拍片，賺6000元代言費，還在YouTube頻道上傳「贏玖玖」網址，推薦賭客下注，張男再抽取佣金。

    中打清查「贏玖玖」這一年來在台灣賭資超過15億元，至於張男與林女到底抽取多少佣金？可能牽涉到法院未來會宣告沒收犯罪所得，兩人都不願說明，中打將林女、張男及組頭、賭客等34人函送各地檢署依賭博罪偵辦。

    警方拘提張姓YouTuber。（記者張瑞楨翻攝）

    警方拘提張姓YouTuber。（記者張瑞楨翻攝）

    賭博網站「營玖玖」被警方查獲之後，很快改名為「贏玖九」。（記者張瑞楨翻攝）

    賭博網站「營玖玖」被警方查獲之後，很快改名為「贏玖九」。（記者張瑞楨翻攝）

    張姓YouTuber直播玩線上百家樂。（記者張瑞楨翻攝）

    張姓YouTuber直播玩線上百家樂。（記者張瑞楨翻攝）

    張姓YouTuber直播玩吃角子老虎面。（記者張瑞楨翻攝）

    張姓YouTuber直播玩吃角子老虎面。（記者張瑞楨翻攝）

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