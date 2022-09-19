為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    淨化選前治安斷金流 中警破職業賭場、洗錢集團逮31人

    警方破獲職業麻將賭場。（警方提供）

    警方破獲職業麻將賭場。（警方提供）

    2022/09/19 14:39

    〔記者許國楨／台中報導〕因應年底九合一選舉，為淨化選前治安阻斷不法分子金流，台中市第二分局最近配合執行相關查緝賭博專案大有斬獲，計查獲職業賭場1件 9人、網路賭博7件11人，以及一個專替詐團贓款洗白的洗錢集團，共逮31名涉案人，查扣不法贓款、賭具、手機等贓證物，訊後分依賭博及洗錢等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

    該分局永興派出所本月初晚間接獲報案，指稱北區北興街某大樓內有聚賭情事，經員警到場查處，現場除28歲洪姓負責人還有8名賭客，經查洪男於臉書招攬牌友，入場後向洪男兌換籌碼進行賭博，警方當場查扣麻將4副、籌碼及賭資現金1萬2000元，洪男依賭博罪嫌移送，賭客部分則依社會秩序維護法裁罰。

    另該分局偵查隊也根據線報，得知陳男（33歲）、林男（29歲）經營洗錢集團，陳為首腦，負責指揮旗下成員收購人頭帳戶，林則負責洗錢工作，將詐欺贓款逐層轉帳，專案人員蒐證後，本月中旬持搜索票、拘票將集團負責人查緝到案，查扣智慧型手機9支、現金20.6萬元及點鈔機1台，全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例罪嫌送辦。

    分局長陳家銘表示，打擊不法不分假期，年底選舉將屆，為維護選前治安狀況，使選舉順利進行，除強化候選人身安全及確保現場競選活動順利進行，並針對各類治安案件積極查辦、絕不寬貸，嚴防不法勢力介入選情，穩定選前治安環境，讓年底大選順利進行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    檢警抄43億「洗錢水房」 涉案14人全判無罪
    2022/03/11 12:38

    檢警抄43億「洗錢水房」 涉案14人全判無罪
    線上博弈網站偷改勝率、甚至不出金 A賭客逾百萬元
    2022/01/18 15:17

    線上博弈網站偷改勝率、甚至不出金 A賭客逾百萬元

    期交所積極展現ESG永續發展內化成果
    單月簽注破10億元 中二補選前警再搗博奕集團
    2022/01/06 15:09

    單月簽注破10億元 中二補選前警再搗博奕集團
    澳門小賭王洗米華被逮 分析指向助中共官員洗錢、出逃資金
    2021/11/29 07:38

    澳門小賭王洗米華被逮 分析指向助中共官員洗錢、出逃資金

    科工首排稀有綠景 遠雄精心打造豪宅
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播