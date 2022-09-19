淨化選前治安斷金流 中警破職業賭場、洗錢集團逮31人

警方破獲職業麻將賭場。（警方提供）

2022/09/19 14:39

〔記者許國楨／台中報導〕因應年底九合一選舉，為淨化選前治安阻斷不法分子金流，台中市第二分局最近配合執行相關查緝賭博專案大有斬獲，計查獲職業賭場1件 9人、網路賭博7件11人，以及一個專替詐團贓款洗白的洗錢集團，共逮31名涉案人，查扣不法贓款、賭具、手機等贓證物，訊後分依賭博及洗錢等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

該分局永興派出所本月初晚間接獲報案，指稱北區北興街某大樓內有聚賭情事，經員警到場查處，現場除28歲洪姓負責人還有8名賭客，經查洪男於臉書招攬牌友，入場後向洪男兌換籌碼進行賭博，警方當場查扣麻將4副、籌碼及賭資現金1萬2000元，洪男依賭博罪嫌移送，賭客部分則依社會秩序維護法裁罰。

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另該分局偵查隊也根據線報，得知陳男（33歲）、林男（29歲）經營洗錢集團，陳為首腦，負責指揮旗下成員收購人頭帳戶，林則負責洗錢工作，將詐欺贓款逐層轉帳，專案人員蒐證後，本月中旬持搜索票、拘票將集團負責人查緝到案，查扣智慧型手機9支、現金20.6萬元及點鈔機1台，全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例罪嫌送辦。

分局長陳家銘表示，打擊不法不分假期，年底選舉將屆，為維護選前治安狀況，使選舉順利進行，除強化候選人身安全及確保現場競選活動順利進行，並針對各類治安案件積極查辦、絕不寬貸，嚴防不法勢力介入選情，穩定選前治安環境，讓年底大選順利進行。

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