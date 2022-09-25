在賭場被抓遭沒入14.6萬 他在隔壁房泡茶獲判免罰

被認定是賭客的李男主張在隔壁房間泡茶，沒有實際參與賭博，法官根據相關人證詞，認定李與其他賭客在不同房，且所在房間沒有賭桌，判免罰。（資料照）

2022/09/25 16:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方今年查獲一處以KTV做掩護的職業賭場，連同負責人及多名賭客分被依賭博罪論處，其中也被認定是賭客的李姓男子，除身上現金14.6萬被沒入也判罰，但李主張在隔壁房間泡茶，沒有實際參與賭博，法官根據相關人證詞，認定李與其他賭客在不同房，且所在房間沒有賭桌，判免罰。

該案審理時，法官根據吳姓負責人與邱姓把風人員的說詞，受到賭場邀請的賭客，才能進入到該賭場，但有徐姓賭客等人證稱，當時李沒有參與聚賭，加上李所在的房間，與其他賭客聚賭的房間不同，因此李是否實際從事賭博行為，仍有疑義，撤銷原處分，判李免罰，可抗告。

請繼續往下閱讀...

裁定指出，今年7月4日深夜11時許，台中市警局根據線報，掌握大里區一家由吳姓男子經營的KTV，涉嫌在該KTV內2樓，以撲克牌為賭具，以俗稱「妞妞」玩法賭博財物，經持搜索票前往查緝，當場帶回吳姓負責人、邱姓把風人員以及多名賭客，訊後吳男等人依賭博罪移送法辦，另賭客則依社維法裁罰。

其中李姓男子因當時也在現場，因此也被認定是賭客，除身上的14.6萬元被認定是賭資沒收，也被裁罰9000元，而李男收到處分書後不服提起行政訴訟，辯稱當時不是在警方查獲有聚賭的房間內，而是在隔壁房間泡茶，且身上財物也不是賭資，請求撤銷處分；法官依同案被告證詞，認定李所在房間沒有賭桌，與其他賭客在不同房，判免罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法