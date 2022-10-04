國小男師授課被干擾 踢門撞到學生頭...這下糟了

國小老師授課時屢遭學生干擾，情緒失控踢門撞及學生頭部，老師後來被記申誡1次，他雖提告請求撤銷，仍遭北高行判決敗訴。（資料照）

2022/10/04 10:34

〔記者溫于德／台北報導〕3年前，新北市某國小老師被校方認定因授課時屢被學生干擾，竟情緒失控用腳踢門，導致門板撞到學生頭部，校方以他管教失當為由，記申誡1次，老師不服提告，台北高等行政法院認為校方記申誡沒有問題，判老師敗訴。可上訴。

這名老師目前已經退休。校方調查認定老師在2019年10月8日第3、4節授課時，因屢次被學生干擾，情緒失控用腳踢門，門板因而撞到學生頭部，校方認定老師管教失當，記申誡1次。

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但老師否認管教失當，且依國小提出護理師出具學生傷病清單，學生自2019年10月7日至同年月29日均無傷病記錄，而校方2019年學年度第4次教師成績考核委員會會議決議，除未依規定通知他陳述意見外，也未通知學生及其家長，可見會議決議有誤，提告請求撤銷申誡。

校方解釋，管教事件發生後，學生家長先到校申訴反應，又被民眾陳情，老師仍拒絕配合調查、訪談，後來老師才承認「我那天真的動氣，就踢了一下門」、「家長生氣質問說老師踹門，我回答是踢門」、「我做不良示範」等語，可見校方認定他構成不當管教並記申誡，沒有問題。

北高行指出，老師確實管教失當，而校方審酌老師行為動機以及對學生權益損害程度，就懲處種類、懲處輕重、是否符合懲處要件表決後，依考核辦法記申誡1次沒有問題，判老師敗訴。

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