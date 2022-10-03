澎湖奎壁山摩西分海驚見未爆彈 幸無殺傷力軍方已移除

北寮奎壁山發現未爆彈，軍方證實為81迫砲，已無殺傷力。（澎防部提供）

2022/10/03 18:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖近年來新興觀光景點摩西分海，今日經民眾發現一枚未爆彈，由於摩西分海每年可吸引3萬餘人前往攬勝，突然其來的未爆彈讓民眾擔憂不已，緊急通報軍方後派員前往處理，好在已無爆炸可能性，經過軍方移除解決虛驚一場。

陸軍澎湖防衛指揮部表示，所轄第一地區支援指揮部今日接獲通報，在湖西鄉北寮奎壁山番沙尾附近發現疑似未爆彈，協請單位派員處理。由於當地就是澎湖著名摩西分海觀光景點，觀光客人潮相當多，因此引發各界緊張，現場拉起封鎖線，防止遊客及民眾誤闖，造成危險。

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澎防部指出，當未爆彈處理小組抵達現場後，經鑑定為「81公厘迫砲彈殘體」1顆，彈體重鏽，引信燬損，料、批號不明，無危安顧慮，已由該小組攜回妥存，後續將依廢彈處理程序完成銷毀作業。由於確定未爆彈已無爆炸危險，讓當地居民及遊客都鬆了一口氣，否則一旦爆炸，恐將造成重大傷亡悲劇。

由於81公厘迫砲彈為國軍使用武器，但因彈體已嚴重鏽蝕，無法辨識使用單位名稱，國產81迫砲在1986年定型，命名為T-75式，量產則從1988年開始，另外也生產了裝在CM-23甲車和V-150輪甲車上的車裝型，稱為T-75K1，懷疑為昔日駐軍或其他單位流出的軍用廢品，長年被潮汐及珊瑚礁碎屑掩蓋，直至近日東北季風再起，才又重見天日被人發現。

軍方派出未爆彈處理小組，將未爆彈帶回處理。（澎防部提供）

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