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    首頁　>　社會

    公車貿然啟動又煞車 女乘客跌癱司機判刑

    司機貿然啟動又煞車致乘客癱瘓被判罪，案由高雄高分院審理。（記者鮑建信攝）

    司機貿然啟動又煞車致乘客癱瘓被判罪，案由高雄高分院審理。（記者鮑建信攝）

    2022/10/03 07:07

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市陳姓公車司機停車載客後駛離，疑涉嫌貿然啟動，碰巧又遇紅燈緊急煞車，導致手扶扶手找車位女乘客跌倒癱瘓，被地院依過失重傷害罪判刑6月，可上訴。

    判決書指出，前年7月3日14時59分許，漢程客運公司陳男駕駛營業大客車（公車），在高雄市前金區中正4路259號前，停靠區載運乘客時，曾姓女子上車後，尚未坐穩或站穩，他貿然啟動駛離停靠區，遇紅燈又緊急煞車，導致她向前俯衝倒臥在走道上，頸椎嚴重受損，四肢肢體無力，日常生活起居需全日專人協助。

    陳男指出，他認為事故當下曾女已經扶穩了，並依據監視器影像顯示，她在移動時手都扶著扶手，公車啟動後有煞車，是因為前面路口的號誌燈已經由黃轉成紅燈，且當時的狀態也不可能有急起步或急煞車，不久聽到有聲音，又看到她跌倒，才把車子停下來，否認犯行。

    法官勘驗車內監視器畫面，案發當時公車內乘客稀少，陳男視野寬闊，卻未注意曾女手扶扶手，還沿著走道往後移動尋找座位，即啟動駛離又緊急煞車，認定確有有過失，依過失致重傷害罪，判處徒刑6月，可易科罰金。

    陳男不服判決上訴，自認沒有過失，要求高雄高分院還他清白。

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