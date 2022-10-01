搶下車害90歲翁摔出公車死亡 男乘客辯稱沒碰到他二審判6月

葉姓男子想下車，結果導致想上車的蕭姓老翁失去平衡跌出車外身亡，他辯解沒碰到對方一審判無罪，但二審台南高分院認為，蕭翁死亡跟他搶下車有因果關係。（資料照，記者王捷攝）

2022/10/01 21:42

〔記者王捷／台南報導〕葉姓男子急著想下公車，遇到已經快90歲的蕭姓老翁想上車，但葉男錯身想衝下車的舉動，讓蕭翁重心不穩，從公車的階梯上摔下車外身亡，事後葉男辯解，他一開始有比出手勢，意思是要蕭翁等一下，而且他根本沒碰到蕭翁，在一審時判處無罪，不過二審台南高分院法官認為，蕭翁是為閃避突然擠下來的葉男才會跌倒，即使葉男說沒有碰到對方來卸責，但實際上有因果關係，以過失致死判處6個月徒刑。

事件發生在2020年的3月，當時公車司機向乘客廣播，表示剛剛自己因設定錯誤，下車的乘客還要再刷一次卡，乘客因此陸續走到公車入口處，想要重新刷卡，葉男也是其中一位乘客，當輪到葉男刷卡時，正好公車也靠站了，蕭翁提著一袋芭樂，雙手抓著扶手，步伐緩慢的踏上公車門的階梯，接著他鬆開扶手，掏卡片出來要刷，當下司機見狀制止蕭翁，請他等一下，葉男擠上前對著蕭翁比畫，搶著先刷卡。

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但是監視器畫面可以看出，葉男當時是坐在公車駕駛座後方的第二排座位，靠站時他突然衝上前，當時蕭翁的雙手已鬆開扶手，同時因為葉男擠到公車門前的動作，讓蕭翁試圖想要閃避，將身體往後縮了一下，但是蕭翁的身後是公車門的階梯，他一腳踩空，整個人往後仰摔出車外；不過一審時葉男供稱他根本沒碰到蕭翁，所以獲判無罪。

後來檢方上訴到二審，法官從監視器畫面上認為，蕭翁會跌倒跟葉男突然衝上前有因果關係，認為葉男有過失致死的責任，改判6個月徒刑。

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