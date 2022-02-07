1根狗毛成鐵證！「布丁」害女騎士摔死 飼主二審過失致死重判

王姓女騎士2020年騎車行經新竹市牛埔路，肇事黃狗從路旁竄出，王女閃躲不及人車倒地。（記者蔡彰盛翻攝）

2022/02/07 18:21

〔記者楊國文／台北報導〕王姓女騎士2年前因孫姓男子飼養的黃色狗兒竄出而摔車死亡，但孫男辯稱肇事的黃狗並非其飼養，警方採集王女的機車底盤1根毛髮和黃狗的唾液送請調查局鑑定，比對相符，認定竄出肇事的就是孫男的狗兒「布丁」，高等法院依過失致死罪，判孫男8月徒刑；還可上訴。

新竹市孫男在住處共飼養1隻黑毛土狗、1隻名為「布丁」的黃狗。前年28上午八時，「布丁」未繫鍊繩、也無人看管情況下，逕自跑到住處外散步，不久，王姓女騎士騎車經過「布丁」附近，「布丁」突然從機車右方竄出，她因煞車不及人車倒地，頭部撞擊地面，送醫後仍不治。

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王女的家人指控孫男未看好「布丁」而肇事害命，對孫男提出過失致死罪告訴。

警方調閱肇事處附近監視器外，並在王女機車底盤右側找到1根毛髮，並採集「布丁」唾液送請調查局進行鑑定，鑑定結果驗出狗兒的DNA（去氧核糖核酸）和「布丁」的唾液型別均相符，並比對監視器畫面，認定肇事狗兒就是「布丁」。新竹地檢署偵查後，依過失致死罪將孫男起訴。

審理時，孫男否認「布丁」肇事害死王女，辯稱「布丁」外出都會繫狗鍊，監視器畫面中看見衝出肇事的黃狗並非「布丁」，否認涉嫌過失致死罪。不過，新竹地院認定孫男罪證明確，依過失致死罪判孫男8月徒刑。孫男不服，上訴高等法院。

高院認為，依監視器畫面，案發時，黃狗和王女機車右側碰撞，機車因此往左側倒地，與送驗落在機車底盤右側的毛髮位置吻合，並經過比對唾液的結果，該毛髮就是「布丁」所有，也是肇事的黃狗，而孫男身為「布丁」的飼主，卻未將「布丁」繫上鍊繩」，讓它在無任何約束下恣意在外散步並衝出道路，導致騎車經過的王女人車倒地受傷不治，尤其孫男案發後至今仍否認犯行、無賠償意願，依過失致死罪，仍判刑8月，不得易科罰金。此案可上訴。

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