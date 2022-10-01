為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    草屯槍擊4死血案 倖存者賴敏男轉院「仍無法進行筆錄」

    南投縣草屯鎮康建生物科技公司4死1傷槍擊案，主嫌李鴻淵於8月30日遭檢方起訴具體求處死刑，至於倖存的董事長賴敏男已從台中榮總轉往北部由家屬進一步照料。（資料照）

    南投縣草屯鎮康建生物科技公司4死1傷槍擊案，主嫌李鴻淵於8月30日遭檢方起訴具體求處死刑，至於倖存的董事長賴敏男已從台中榮總轉往北部由家屬進一步照料。（資料照）

    2022/10/01 18:11

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮康建生物科技公司重大槍擊命案，嫌犯李鴻淵已在8月30日遭檢方提起公訴並具體求處死刑，今天則傳出槍擊案唯一倖存者康建公司董事長賴敏男已經康復出院的消息，據了解，主要是家屬都在新竹等地，因此將他由台中榮總轉往北部醫院或照護中心持續照護，由於狀況仍未穩定，目前也無法進行筆錄，要說康復還太早。

    南投縣草屯鎮康建生技公司7月14日爆發重大槍擊命案，離職員工李鴻淵涉嫌持槍分別殺害董事長賴敏男的胞弟、女兒及2名公司幹部，造成4人死亡，賴敏男也頭部中槍垂危，送台中榮總救治幸運撿回一命，其身體及復原狀況也令人關注。

    嫌犯李鴻淵落網後檢警積極偵辦，8月30日檢方偵查終結，依殺人等罪嫌提起公訴，並以犯行重大具體求處死刑，至於今天則是傳出賴敏男9月下旬已經康復出院的消息。

    據了解，應是賴敏男的家人主要住在新竹，考量就近照顧之便，因此低調將人轉往北部醫院或照護中心持續照顧，有媒體指稱賴敏男疑似有「創傷後症候群」，對槍擊案發生的狀況尚無法清楚描述，至今仍無法進行筆錄，在家屬嚴密保護下，警方也不知詳細的照顧地點，警方對此低調不回應，僅表示會根據法院案件審理需要配合執行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    康建生技4死1重傷血案// 凶手李鴻淵 起訴求處死刑
    2022/08/31 05:30

    康建生技4死1重傷血案// 凶手李鴻淵 起訴求處死刑
    草屯4死槍擊案》賴敏男傷勢好轉仍無法應答 警持續保護
    2022/08/26 18:18

    草屯4死槍擊案》賴敏男傷勢好轉仍無法應答 警持續保護

    生活家建設創造單元三科技智慧新住宅
    康建生技歷經4死槍擊案低調復工 多了警衛亭加強門禁
    2022/08/16 16:19

    康建生技歷經4死槍擊案低調復工 多了警衛亭加強門禁
    康建生技槍擊案倖存者賴敏男 傳意識逐漸恢復仍無法說話
    2022/08/07 15:52

    康建生技槍擊案倖存者賴敏男 傳意識逐漸恢復仍無法說話
    南投4死槍擊案兇嫌李鴻淵確診 警隔窗電話訊問
    2022/07/21 15:36

    南投4死槍擊案兇嫌李鴻淵確診 警隔窗電話訊問
    草屯血案頭7！傳賴敏男傷勢好轉 地方人士集氣祈福
    2022/07/20 12:20

    草屯血案頭7！傳賴敏男傷勢好轉 地方人士集氣祈福
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播