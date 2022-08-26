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    草屯4死槍擊案》賴敏男傷勢好轉仍無法應答 警持續保護

    草屯鎮康建生技負責人賴敏男博士傳傷勢較好轉，已出加護病房移至一般病房。（資料照，記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮康建生技負責人賴敏男博士傳傷勢較好轉，已出加護病房移至一般病房。（資料照，記者陳鳳麗攝）

    2022/08/26 18:18

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕發生在上月14日南投縣草屯鎮康建生技4死1重傷槍擊案，唯一生還者賴敏男博士，傷勢有進步，今天已移出加護病房轉至一般病房，意識仍呈模糊狀態，且可能因創傷後症候群，有很多事記不得，也還無法應答，警方目前持續保護其安全，還未能對他提問。

    草屯鎮康建生技公司，上月14日發生震驚全台的重大槍擊案，槍手李鴻淵持槍先到該公司對面的資材室，近距離槍殺劉姓園藝課長、賴敏男博士的弟弟後，在該處躲藏一段時間，接近下班時間再到康建公司，槍殺張姓女會計、擔任公司監察人的賴博士女兒，4人皆被行刑式槍決。最後李看到賴博士進辦公室朝他開槍，賴博士奔逃，有1槍打中其頭部，身受重傷送醫急救。

    據透露，賴敏男博士因子彈偏斜未傷及大腦逃過死劫，經1個多月的救治，傷勢已較好轉，目前仍插管，今天下午已移出加護病房，轉至一般病房，人偶爾會清醒，意識也時而模糊，仍無法應答，警方持續戒護保護其安全，但還無法到病房內跟他對談。

    該重大槍擊案的兇手李鴻淵被逮捕後，強調是為8年前康建洪姓課長遭打傷，他被控告並以殺人罪案，該案讓他懷恨在心，因此才會報仇。惟該案最後因無確切證據認定是他下手獲判無罪，他的復仇說讓外界無法相信，甚至有人臆測是牛樟芝利益而引起殺機，但最後似乎未指向因牛樟芝利益殺人，該案據聞最近會起訴，但檢方還不願證實。

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