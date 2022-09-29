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    首頁　>　社會

    林秉樞涉施暴立委高嘉瑜被起訴8罪 一審明宣判

    檢方調查後依妨害秘密、恐嚇、加重誹謗、傷害、私行拘禁、強制、妨害電腦使用、偽造文書等罪嫌起訴林秉樞。（資料照）

    檢方調查後依妨害秘密、恐嚇、加重誹謗、傷害、私行拘禁、強制、妨害電腦使用、偽造文書等罪嫌起訴林秉樞。（資料照）

    2022/09/29 21:02

    〔記者王定傳／新北報導〕新北檢警偵辦民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，發現林嫌除傷害、強制、拘禁等行為外，還涉逼偷拍，並指示女秘書上網誹謗、恐嚇高嘉瑜並冒用高嘉瑜名義四處發文，甚至造假銀行交易明細炫富，新北地檢署今年1月間昨依傷害等8罪起訴林嫌，並請求從重量刑，歷經8個多月審理，全案訂於明日下午宣判。

    檢警追查，林嫌早在去年9月就趁與高嘉瑜視訊時，以手機偷拍她的9張私密照，隔月懷疑高與前男友馬文鈺聯絡，涉指示秘書到總統蔡英文、副總統賴清德及諸多立委等人臉書，留言誹謗高：「與有婦之夫上床」，或趁高嘉瑜上節目時以「斗內」方式恐嚇：「妳私人不堪的事情，想要被公開嗎？」等。

    去年11月11日晚間10時，林嫌在新北市板橋區馥都飯店房內，藉口高嘉瑜幫忙買藥不用心，反覆把高的隨身包丟到房外走道，逼她下跪交出手機，再命她脫光衣物、動手施暴，逼她簽下指控馬文鈺竊取公帑的自白書，還冒用高的名義在臉書及LINE群組發言。

    同月24日，林得知賴清德不會參與其母告別式，遷怒高嘉瑜當眾扯掉她的帽子與口罩，拉扯頭髮逼她在靈堂前下跪磕頭道歉；同月29日，林得知週刊將報導此事，恫嚇高：「我死，妳也會死」、「不要互相毀滅」等。

    同月30日週刊報導後，檢警發動搜索，並將林嫌聲押近禁見獲准，檢方於今年1月25日依傷害、私刑拘禁、妨害電腦使用、偽造文書，強制、妨害秘密、恐嚇危害安全及妨害名譽罪起訴，全案移審後，林嫌直到7月間才獲得交保。

    審理期間，林嫌否認大部分犯行，亦未和解，精神鑑定也認為他犯案時未受精神障礙或心智缺陷影響，不具備刑法19條不罰或減刑要件，加上被害者請求重判，檢方更在審理期間具體求刑3年，刑期結果如何，明日下午揭曉。

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