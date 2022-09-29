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    國二甲工程釀死傷工安意外 桃檢查出包商偷工減料釀禍

    大園交流道至台15線新闢道路工程發生工安意外現場。（資料照）

    大園交流道至台15線新闢道路工程發生工安意外現場。（資料照）

    2022/09/29 17:31

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕交通部高速公路局「大園交流道至台15線新闢道路工程」，今年2月25日下午發生工程H72標墩柱鋼筋突然倒塌，2名泰籍移工從高空墜落，遭掉落鋼筋擊中釀1死1重傷意外，高速公路局第一新建工程處最初懷疑因風勢過大導致鋼索斷裂，案經桃園地檢署會同北區職業安全衛生中心調查，赫然查出工程未按設計圖施工，未設置交叉鋼筋且樣筋主筋應搭接10支卻僅搭接8支、焊接長度不足等，疑因偷工減料釀成事故。

    檢方認為工程包商皇昌營造林姓工地負責人、下包昭明欣業李姓工地負責人涉過失致死罪，昭明欣業與李姓公司負責人違反職業安全衛生法，因3人犯後坦承且與死者家屬及傷者達成和解，均予緩起訴1年處分，緩起訴處分確定後6個月內應向公庫支付5萬元；而工程未按圖施工涉嫌偷工減料部分，檢方另案偵辦中。

    「國道2號大園交流道延伸至台15線新闢道路工程」，涵蓋道路及交流道，此前工程已經施作一半，被地方戲稱為「天空斷橋」。

    位於大園區中正東路的工地、H72標墩柱，2月25日進行橋墩鋼筋綑綁，卻突然發生鋼筋倒塌，2名正在作業的泰籍移工遭鋼筋擊中頭部，分別送往衛福部桃園醫院急救，其中，49歲馬姓移工傷重不治；現場目擊者指出，鋼筋約從3到4層樓高處掉落，擊中2名移工造成1死1傷。

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