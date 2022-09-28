老師眼淚把他喚回正途 畢業20年不再犯罪還多了個「阿母」

法務部長蔡清祥（中）頒獎給勵志中學校長林家如、明陽中學輔導教師兼學務主任鄭麗文、敦品中學訓育組長王靖和、誠正中學體育科教師兼訓育組組長江仲敏（由左至右）。（記者溫于德攝）

2022/09/28 18:18

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部28日表揚4名少年矯正學校優良教師，其中一名獲獎人、明陽中學輔導教師兼學務主任鄭麗文回憶起曾輔導過的一名學生「怪獸」，因經常打架惹事而讓她失望落淚，怪獸見狀承諾不再鬧事，畢業至今近20年確實也沒再犯罪，反而經常返校喚她「阿母」，令她非常感動。

鄭麗文也是今年教育部師鐸獎得主，她是矯正學校首批「開路先峰」， 除參與矯正學校變革與成長外，更協助犯罪少年順利回歸社會，以愛心耐心改變了許多非行學生的命運，23年來拉拔多名曾被放棄的「少年們」。

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鄭麗文28日到法務部接受頒獎，回憶起曾輔導過的「怪獸」，直言他成長過程中只有祖母獨自扶養，而後未成年犯傷害罪進入明陽中學執刑，在校內經常打架鬧事，直到有一次，又因為打架被送到違規房，她前往輔導，落下擔心與失望的眼淚，怪獸見狀才承諾「老師我答應你啦!我不會再打架了。」

怪獸在明陽漸漸的找到彈吉他的興趣，學習控制自己的脾氣，與老師們建立好的信任關係。怪獸在明陽服刑3年，出校已近20年，沒有再犯罪，每次他開著大卡車來明陽中學看鄭麗文時，一定會操台語口音說：「阿母，妳最近好嗎？我來看妳！」

鄭麗文憶起另一名學生「阿順」，指他是多愁善感的孩子，來到明陽中學前，因家庭環境因素，總想過一天算一天，在老師們的鼓勵下，他重拾書本，訂定目標考上大學。更在輔導活動課上，透過「深夜加油站遇見蘇格拉底」這部電影，啟發思考「人要如何才能活得更好？」

阿順一直說鄭麗文是他生命中的「蘇格拉底」；而鄭麗文卻很感謝他，能克服更生的困境，回歸平凡的生活，成為老師們努力付出最棒的回饋與鼓勵。出校已經13年的阿順，從沒將明陽從記憶中抹滅，反而不斷回來學校探望老師說：「希望讓老師看到確實有學生真的因為老師們的教誨而改變，也要為老師們加油打氣。」

另一名獲獎人勵志中學校長林家如，把別人眼中的非行少年視為最需要愛與關懷的孩子，她所帶領的勵志中學「夢工場」團隊，致力於提供學生安全又幸福的友善校園環境，同時期勉孩子們無論生命歷程曾經如何墜落，人生都是有希望的。

敦品中學王靖和與誠正中學江仲敏分別為該2校訓育組長，彼此協力互助、社會資源共享，推動「逆風計畫：藝術與矯正教育結合方案」，讓孩子們在雲門舞蹈教室老師帶領下，開心舞出精采人生；「安心騎士計畫：學生考駕照」則與監理站下鄉考照服務結合，透過完整的道路安全法治教育課程及考照測驗，讓學生們能取得機車駕駛執照，並成為一個守法、安全、放心的騎士。

法務部長蔡清祥28日在法務部表揚該4名老師，他強調，每個孩子都該被妥善照顧，也該對未來抱有希望。法務部不會放棄任何一名誤入歧途的學生，未來一定會全力協助這群「逆風少年」順利回歸社會；感謝少年矯正學校全體師長的努力，同時祝福老師們教師節快樂。

法務部表示，蔡清祥為提供誤入歧途少年更充沛的教育資源，並落實兒權公約精神，指示矯正署積極推動少年輔育院改制少年矯正學校，於2021年8月1日完成桃園及彰化兩所分校改制為「敦品中學」及「勵志中學」，加上前於1999年8月1日已成立的「誠正中學」、「明陽中學」，國內共計有4所少年矯正學校。

明陽中學輔導教師兼學務主任鄭麗文回想起曾教育過的孩子們。（記者溫于德攝）

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