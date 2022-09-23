最高法院也可移付調解 已成立40件

司法院23日在台北地院舉辦民事調解業務講習。（記者吳政峰翻攝）

2022/09/23 20:08

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院23日在台北地院舉辦民事調解業務講習，司法院指出，最高法院去年3月啟動移付調解程序，至今年7月已調解成立40件；而去年各地院的調解事件，更比2017年成長三成，顯示調解業務確有成效。

司法院指出，根據統計，各地院辦理一般民事及家事調解事件，終結件數從2017年12萬8953件，逐年增加至2021年的16萬8147件，成長30％；高等法院調解事件的終結件數，也從2017年的967件，增加至2021年的3105件，可見調解制度已逐漸成為當事人解決紛爭的選擇。

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另從調解成立的件數來看，地院辦理調解，2017年成立5萬0484件，2021年成立6萬5037件；高院受理移付調解事件的成立件數，也從2017年的813件，增加至2021年的1930件；此外，最高法院自2021年3月啟動移付調解程序，至今年7月為止，調解成立件數亦有40件，顯見各法院推動調解業務均有相當成效。

司法院表示，為因應民事事件類型日趨多樣，並配合近年來相關法規修正，已於今年檢討更新民事調解事件導引手冊，以「常用之調解技巧」、「調解事件通常注意事項」、「調解時常見之疏忽」及「常見之各調解事件類型注意事項及調解建議」四大章節重新編寫，將於近期印製完成，提供法院辦理調解事務參考。

司法院說明 ，今年7月起 ，已先後在高雄（7/8） 、台中（8/12）及台北（9/23）地院舉辦民事調解業務講習，分別邀請行政院消費者保護處簡任消保官梁明圳、簡任秘書陳星宏、簡任消保官王德明，進行主題式調解講習，除講述常見消費糾紛案例及其救濟程序外，並就調解相關問題進行說明及解析，期能增進與會調解委員就「消費糾紛」領域之知能與調解技巧，協助當事人自主、和諧解決紛爭，以有效疏減訟源，創造兩造當事人、法院三贏的契機。

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