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    11萬投資塔位可海削2000萬？老婦遭詐警急阻

    扮演「王董」的陳姓男子見警方到來欲快步離開，最終仍被警方追上並逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    扮演「王董」的陳姓男子見警方到來欲快步離開，最終仍被警方追上並逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/09/23 17:05

    〔記者徐聖倫／新北報導〕69歲吳姓婦人日前接獲詐騙集團來電，向其推銷「福壽園生基位」，也就是靈骨塔位的低價促銷，以話術誆騙吳婦以單價5千元購買10個塔位，再以總價6萬元購買10個骨灰罈，可再成套轉賣獲暴利，吳婦與兒子討論驚覺有異遂報警，警方則將計就計，相約詐騙集團見面交錢，最終順利逮捕面交的2名成員，本案也將持續溯源。

    據了解，吳婦接獲詐騙集團電話後，隨即轉帳5萬元購買10個靈骨塔位，詐騙集團眼見吳婦上勾，再施以話術誆騙，稱塔位與骨灰罈成套販售，將可以轉手價200萬賣出，且集團誆稱正好有1名「王董」近日與他們公司接洽，想要一次買10組，也就是一共2000萬，再誆吳婦掏6萬元買10個骨灰罈。

    吳婦付了50000元買塔位後，對於骨灰罈稍有卻步，也與兒子討論，兒子一聽就知道老母親被騙，趕緊報警處理。新北市新莊警分局獲報決定將計就計，請吳婦相約詐騙集團，於前日下午5時至新莊區富貴路面交，警方則伺機埋伏。

    果然詐騙集團派2人赴約，其中45歲陳姓男子扮演「王董」，另一名35歲同為陳姓的男子則扮掮客，警方見狀一擁上前，順利將2名嫌犯逮捕，並扣下10個骨灰罈，一併帶回警局。偵訊時2人承認犯案，供稱他們也是受人指使拿錢辦事，警方對此將詳細追查上游。訊後，警方依詐欺罪嫌，將2嫌移送法辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    吳婦原本還要再掏6萬買骨灰罈被警方阻止，且警民聯手將詐騙集團成員繩之以法。（記者徐聖倫翻攝）

    吳婦原本還要再掏6萬買骨灰罈被警方阻止，且警民聯手將詐騙集團成員繩之以法。（記者徐聖倫翻攝）

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