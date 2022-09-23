老婦4年前被騙30萬這次又要匯100萬 警「一句話」擋下

婦人疑似遭到詐騙，警方勸阻，仍相當堅持。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2022/09/23 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕台中市一名77歲陳姓婦人4年前才遭到詐騙集團詐取30萬元，近日又差點損失100萬元老本，她說是孫女結婚需要100萬，郵局行員與警方勸阻無效，仍堅持要匯錢。最後警方「一句話」讓她驚覺自己可能受騙，才說出自己接到假檢察官電話，警方也才能勸阻她避免再次上當。

綜合媒體報導，該名婦人近日到郵局提領100萬元，聲稱是孫女結婚需要，卻不肯詳細說明，疑似遭到詐騙。台中市警察局春社派出所警員李仕勛、吳晉菖接獲郵局通報，警方到場後一查資料，發現她在4年前就曾被假親戚騙走30萬，這次竟然又要匯出100萬，無奈勸阻無效，執意要匯，警方靈機一動表示「帶著這麼多錢，我們載妳回家比較安全」，決定要幫忙載人和現金「護鈔」回家。

請繼續往下閱讀...

警方在「護鈔」過程中一邊跟婦人聊天，讓她卸下心防，趁機問她「阿桑！你上次被騙的錢有拿回來嗎？」，婦人秒回：「謀餒！」這才讓她發覺自己可能受騙，全盤托出表示接到檢察官電話，以為自己帳戶涉及洗錢，需要保證金才能避免牢獄之災，警方判定婦人遭受詐騙，告訴她不要隨意輕信電話中陌生人的話，順利幫她保住百萬老本。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法