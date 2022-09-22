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    偷吃人夫遭元配提告 小三搬「通姦違憲」被法院打臉

    情境照

    情境照

    2022/09/22 11:39

    〔記者溫于德／台北報導〕李姓女保險員與已婚蔡男通姦長達6年，去年遭蔡妻求償300萬元，但李女搬出釋字791號解釋，認為通姦罪已違憲，因此，配偶權不受法律保障，拒絕賠償，台北地院則指大法官會議仍肯認婚姻制度，並強調配偶身分應受法律保障，判李女須賠償60萬元。可上訴。

    蔡妻主張，李女從2015年起至2021年間與蔡男外遇，兩人同居共眠長達6年，蔡男更花費大筆金錢供李女購買房屋揮霍享樂，李女甚至為了爭取名分，逼蔡男離婚；蔡妻強調，自己直到2021年8月1日經蔡男承認外遇才知得遭背叛，求償300萬元。

    但李女搬出釋字791號解釋，認為通姦罪已違憲，代表配偶權不受法律保障，且她否認曾與蔡男發生性關係，縱使兩人有情感上的寄託，然而，蔡男長期在外拈花惹草，侵害蔡妻配偶權的另有其人，因此她拒絕賠償。

    北院根據李女曾發送「老公辛苦啦」、「老公好帥」、「不要太累」的貼圖給蔡男，蔡男也回傳「白兔傳送紅心」貼圖給李女，以及李女曾向蔡男要求生活費，認定兩人確實曾經同居並發生性關係，已侵害蔡妻配偶權。

    北院也指，大法官會議肯認婚姻制度，並強調配偶身分應受法律保障，故判李女瑛賠償蔡妻60萬元

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