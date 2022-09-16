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    已婚男女警官車震、上摩鐵被抓包 聲請禁綠帽夫看「通姦報告」

    蕭姓男警官與馬姓女警官通姦，被「靖紀小組」抓到後，都被調職。（資料照，本報合成）

    蕭姓男警官與馬姓女警官通姦，被「靖紀小組」抓到後，都被調職。（資料照，本報合成）

    2022/09/16 00:54

    〔記者張瑞楨／台中報導〕原任職清水警分局的已婚蕭姓組長與同分局已婚馬姓女警官有染，共赴摩鐵休息、在車內嘿咻，台中市警局跟監製作「通姦報告」，將兩人調職。馬女丈夫陳男不甘戴綠帽，對兩人提出民事告訴，「通姦報告」就是證據，蕭男、馬女卻以陳男威脅「請媒體記者再來寫」為由，向法院聲請「完全禁止」陳男閱覽報告，不過，法官認為閱覽證據是陳男的訴訟權益，駁回聲請。

    蕭姓男警官與馬姓女警官都已婚，且都生育子女，馬女的丈夫還是中小企業家族的第二代。蕭男、馬女今年春天被檢舉，時任清水警分局組長的蕭男不但給巡官馬女考績打甲等，兩人休假日子也都相同。

    台中市警局「靖紀小組」跟蹤記錄到兩人共赴汽車旅館休息，甚至還在勤餘時，就近在清水港區藝術中心地下停車場車震。市警局5月間完成被戲稱「通姦報告」的「台中市政府警察局（風紀案）調查報告表 111年5月18日」，同時將蕭男調到市警局，馬女調到大甲警分局。

    馬女丈夫陳男則提出民事賠償之訴，控告兩人侵害配偶權；蕭男妻子也對馬女提出民事賠償告訴，由法院審理中。

    「通姦報告」是陳男提告的重要證據，他向台中地院聲請調閱，市警局上月將報告寄到台中地院，不料，蕭男與馬女卻向地院聲請「完全禁止」陳男閱覽報告，禁止陳男複印重製或取得報告影印本、繕本，理由是陳男曾威脅「我會把資料、給他、老婆」、「請媒體記者再來寫」，蕭男、馬女指稱，如果讓陳男閱覽或取得「通姦報告」，將對他們造成名譽損害。

    但法官認為，報告包含蕭男、馬女約會與發生性行為的行程，是陳男可以依法聲請調查、閱取的資料，如果「完全禁止」陳男閱覽，妨害陳男行使辯論權，據此駁回蕭男與馬女的聲請。

    不過，法官也強調，如果陳男將報告公開給外人或媒體，恐有侵害蕭男、馬女個資與隱私，因此，雖然陳男可以閱覽抄錄報告，但必須是在台中地院提供的空間內，另外，禁止陳男用攝影、影印等方式重製或取得報告；雙方如果不服裁定，可提出抗告。

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