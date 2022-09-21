9/21 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

9/21雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/09/21 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月21日）開獎的第111000226期今彩539、第111000226期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第111000226期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、07、08、11、12、19、20、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共156注中獎，每注可得500元；肆獎共1449注中獎，每注可得100元。

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第111000226期今彩539中獎號碼為「01、14、23、24、39」，頭獎摃龜；貳獎共181注中獎，每注可得2萬元；參獎共7764注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬2084注中獎，每注可得50元。

第111000226期39樂合彩中獎號碼為「01、14、23、24、39」，四合4注中獎，可得21萬2500元；三合共385注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬7216注中獎，每注可得1500元。

第111000226期3星彩中獎號碼為「877」，正彩共43注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000226期4星彩中獎號碼為「2759」，正彩共12注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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