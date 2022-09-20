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    鄉親車禍調3個監視器都故障 屏縣警局：妥善率全國前8優

    屏東縣議員李世淦（左）關心路口監視器妥善率，屏東縣政府警察局局長劉印宮（右）說明。（取自屏東縣議會官網）

    屏東縣議員李世淦（左）關心路口監視器妥善率，屏東縣政府警察局局長劉印宮（右）說明。（取自屏東縣議會官網）

    2022/09/20 16:45

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕路口監視器妥善率民眾關切，屏東縣議員李世淦今天（20日）在議會質詢時，指有內埔鄉親陳情，車禍調了3個路口監視器結果都故障；縣警局說明，屏縣路口監視器妥善率，2021年7月至2022年6月經內政部警政署評定達95%以上，列全國最優8個警察局之一。

    李世淦表示，路口監視器是警方破案利器，但屏東監視器故障率似乎偏高，像7月有內埔鄉親陳情，在麟洛國中、義大健康園區前方的十字路口發生車禍，但承辦人員調閱3個監視器全故障。

    李世淦建議，是否以類似分期付款的概念，租用雲端監控服務平台，不但省可去資產管理或須固定編列預算的麻煩，更可透過專人定期檢查與維護設備平台，減少故障機率，也大量減少維護人力與時間成本，另一方面，集中管理的監視畫面透過高速雲端運算，快速進行查詢、過濾及分析，可大幅減輕員警偵調工作，同時提升破案率。

    屏東縣政府警察局局長劉印宮說明，屏縣警局路口監視器妥善率，去年7月至今年6月經內政部警政署評定達95%以上，列為全國最優8個警察局之一；此外，警局去年曾請中華電信公司評估路口監視器改以全租賃方式建置，第一年需經費2億7千萬餘元，爾後每年需再編列1億4千萬元左右，非本縣財政所能負擔。縣警局每年編列路口監視器經費2015年至2021年每年平均約4200萬元，建置車牌辨識及行車軌跡系列，目前可達到縣內治安維護需求。

    警方也說明，全縣有4800支鏡頭，議員所提7月調閱3個路口監視器一事，經查當時的監視器的確有故障情形，後來馬上就修好，不過由於距車禍地點有一段距離，推斷應未拍到當時相關影像，後續也沒有影響該起事故的調查。

    屏東縣議員李世淦表示，調閱3個路口監視器都故障。（屏東縣議員李世淦提供）

    屏東縣議員李世淦表示，調閱3個路口監視器都故障。（屏東縣議員李世淦提供）

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