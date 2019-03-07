換裝4000多支監視器抓違規？ 嘉義縣警局澄清

2019-03-07 20:40

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣警局為加強及改善治安、交通，去年底開始在全縣重要路口等換裝4081支新式錄影監視器，但有不少鄉親看到新監視器，誤以為警方要用監視器取締鄉下沒戴安全帽騎機車或紅燈右轉，謠言越傳越廣，連網路社群都有人貼文警告，嘉義縣警局今天澄清，新監視器是為了維護治安及車禍意外肇責釐清等，不會用來取締交通違規。

嘉義縣政府獲中央統籌分配稅款補助，由嘉義縣警局進行治安要點錄影監視系統建置整合案，以8400餘萬元經費換裝4081支新錄影監視器，具高解析度鏡頭，可同時錄製雙車道影像，警員在警局內透過網路可即時調閱影像，還可辨識車牌追蹤犯案車輛，預計5月底全數裝設完工，將是改善嘉義縣治安新利器。

最近進行裝設監視器工程後，許多人卻誤以為警局裝監視器目的是要取締交通違規，鹿草鄉不少鄉親紛紛轉傳訊息，認為換裝的新監視器要拍鄉下老人家沒戴安全帽騎機車和紅燈右轉，人心惶惶，議論紛紛。

縣議員詹琬蓁說，此事越傳越廣，不少人談論，連網路社群都有貼文，她瞭解監視系統並不會用來取締交通違規開罰單，建議警局可適度澄清說明，也避免加強治安的好意，卻被民眾誤以為要開罰單搶錢。

嘉義縣警局說，監視錄影器功能為當地治安需要及車禍意外時釐清原因，警方不會以監視錄影器畫面取締違規，警員對闖紅燈、未戴安全帽等，是以攔查或行車記錄器、攝影機等舉發，超速部分以固定式、移動式測速器，也請民眾遵守交通規定，切勿違規。

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