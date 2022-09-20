台74線曳引車未注意前方回堵 7車連環撞釀4傷

曳引車未注意車前狀況，釀7車連環車禍。（民眾提供）

2022/09/20 12:25

〔記者許國楨／台中報導〕台74線快速道路昨晚發生一起追撞交通事故，一輛曳引車疑未注意前方車流回堵狀況，煞車不及撞上前方小貨車，導致小貨車再往前推撞釀成共7車的連環車禍，也造成4人受傷，所幸經送醫均無大礙，但事故也造成車流嚴重回堵近2公里，警方獲報趕往處理，在1小時內讓全線交通恢復順暢。

這起連環追撞事故發生在昨晚7點多，一輛由47歲黃姓司機駕駛的曳引車，沿台74線東行往太平區方向行駛，在行經北屯區東向24K處時，當時因正值下班時間車流量多，黃疑未注意前方車流回堵狀態，煞車不及撞上前方一輛自小貨車，致遭撞擊小貨車又其前方5部自小客車連續發生推撞。

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這一撞讓原本就塞車的路況更加嚴重，回堵近兩公里，轄區第五分局獲報趕往處理，先將事故中受傷的4位民眾送醫，所幸多為身體多處擦挫傷，沒有生命危險，同時間警方在現場立即迅速標繪後，陸續將車輛移置，經員警積極持續疏導後，全線在1小時內交通恢復順暢。

警方表示，經對相關駕駛進行酒測均無飲酒反應，初判肇因係曳引車未注意車前狀況釀禍，至於詳細的肇事原因，仍待後續調查釐清。

曳引車未注意車前狀況，釀7車連環車禍。（民眾提供）

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