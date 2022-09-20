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    五甲媽、白沙屯媽遶境3日 315名警力維安有成廟方感謝

    五甲龍成宮媽祖與苗栗白沙屯拱天宮媽祖完成百年首次鳳山遶境3天，鳳山警分局出動315名警力，維持交通順暢、維護遶境秩序有成。（讀者提供）

    五甲龍成宮媽祖與苗栗白沙屯拱天宮媽祖完成百年首次鳳山遶境3天，鳳山警分局出動315名警力，維持交通順暢、維護遶境秩序有成。（讀者提供）

    2022/09/20 08:31

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄信仰中心五甲龍成宮媽祖與苗栗白沙屯拱天宮媽祖完成百年首次鳳山遶境3天，鳳山警分局出動315名警力，偵查隊長黃國書、交通組長洪桂霖全程陪同3天，維持交通順暢、維護遶境秩序有成，廟方感謝警方相助，讓遶境活動圓滿完成。

    五甲龍成宮媽祖與苗栗白沙屯拱天宮媽祖鳳山大遶境3天，串聯在地北辰宮等廟宇，徒步鳳山區20多公里，創下10多萬人潮，鳳山警分局出動315名警力，沿途指揮道路交通，維護民眾安全。

    值得一提的是，交通組長洪桂霖、偵查隊長黃國書、全程陪同遶境活動3天，尤其參拜人潮太多，民眾跪拜鑽轎底，多條道路人潮綿延1公里，甚至擠爆五甲龍成宮廣場，許多民眾帶著平安符等物前來，想要過媽祖香火，卻難以穿越人龍，五甲所長馬百駿等人還幫忙持物過香火，讓民眾揪感心。

    警方表示，這次遶境活動路線橫越南、北鳳山，沿途行經不少交通要道，除了重要路口規劃警力實施疏導及彈性管制外，也於神轎駐點休息的廟宇周邊配置交通警力，維護道路交通安全，在警方積極指揮下，活動順利完成。

    此外，警方為避免引發脫序事件，警方事前規劃及情資蒐集，避免滋事分子擾亂秩序，警方也於遶境活動結束後，為了防範熱情信眾有違序行為，直至人潮退去後才撤離崗哨。

    鳳山警分局分局長孫成儒表示，感謝參與盛會民眾遵守防疫及交通規定，配合警方指揮，維護整個活動的秩序及交通順暢，使整場活動在祥和的氛圍中圓滿落幕。

    五甲龍成宮媽祖與苗栗白沙屯拱天宮媽祖完成百年首次鳳山遶境3天，鳳山警分局出動315名警力，維持交通順暢、維護遶境秩序有成。（讀者提供）

    五甲龍成宮媽祖與苗栗白沙屯拱天宮媽祖完成百年首次鳳山遶境3天，鳳山警分局出動315名警力，維持交通順暢、維護遶境秩序有成。（讀者提供）

    五甲龍成宮媽祖與苗栗白沙屯拱天宮媽祖完成百年首次鳳山遶境3天，鳳山警分局出動315名警力，維持交通順暢、維護遶境秩序有成。（讀者提供）

    五甲龍成宮媽祖與苗栗白沙屯拱天宮媽祖完成百年首次鳳山遶境3天，鳳山警分局出動315名警力，維持交通順暢、維護遶境秩序有成。（讀者提供）

    五甲龍成宮媽祖與苗栗白沙屯拱天宮媽祖完成百年首次鳳山遶境3天，鳳山警分局出動315名警力，維持交通順暢、維護遶境秩序有成。（讀者提供）

    五甲龍成宮媽祖與苗栗白沙屯拱天宮媽祖完成百年首次鳳山遶境3天，鳳山警分局出動315名警力，維持交通順暢、維護遶境秩序有成。（讀者提供）

    五甲龍成宮媽祖與苗栗白沙屯拱天宮媽祖完成百年首次鳳山遶境3天，鳳山警分局出動315名警力，維持交通順暢、維護遶境秩序有成。（讀者提供）

    五甲龍成宮媽祖與苗栗白沙屯拱天宮媽祖完成百年首次鳳山遶境3天，鳳山警分局出動315名警力，維持交通順暢、維護遶境秩序有成。（讀者提供）

    五甲龍成宮媽祖與苗栗白沙屯拱天宮媽祖完成百年首次鳳山遶境3天，鳳山警分局出動315名警力，維持交通順暢、維護遶境秩序有成。（讀者提供）

    五甲龍成宮媽祖與苗栗白沙屯拱天宮媽祖完成百年首次鳳山遶境3天，鳳山警分局出動315名警力，維持交通順暢、維護遶境秩序有成。（讀者提供）

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