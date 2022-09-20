執業長達18年竟是密醫 鄰居不敢置信

陳男為人裝假牙涉違反醫師法，被橋頭地院判罪。（記者鮑建信攝）

2022/09/20 07:04

〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓男子在楠梓替人治療牙齒，執業長達18年，深獲鄰里信任，不料卻被人檢舉是密醫，衛生局人員前往調查，他正在為病人安裝假牙，被橋頭地院依違反醫師法，判處徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，並應向公庫支付10萬元。

據了解，93年間起，陳男在楠梓區一處巷弄，開立牙科診所執行安裝假牙等醫療行為，由於為人客氣、平易近人，加上醫術不差，深獲左鄰右舍信賴，並因沒有健保給付，所以每月都有不錯的收入。

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直到今年初，高雄市衛生局接獲檢舉，指陳男沒有合格牙醫執照，經派人於1月14日上午9點多，前往突襲檢查，陳涉嫌為曾姓女子安裝假牙，並收取診療費500元，當場人贓俱獲，鄰居不敢置信。

由於他拿不出醫生執照及醫學院畢業證書，只好俯首認罪，並查扣病歷表等證物。案經楠梓分局製作筆錄、調查完畢後，全案依涉嫌違反醫師法，將陳嫌移送橋頭地檢署偵辦、起訴。

橋頭地院審理期間，審酌陳男全部認錯，判處有期徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算壹日、緩刑2年，並應向公庫支付10萬元，及接受法治教育課程2次，緩刑期間付保護管束，可上訴。

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