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    男強抱女同事進廁舔胸指侵 辯沒踹他下體「不算拒絕」

    牛排店內強抱女同事進廁舔胸我指姦，辯她沒踹他下體不算拒絕抵抗，仍遭法官判刑1年8月。（示意圖）

    牛排店內強抱女同事進廁舔胸我指姦，辯她沒踹他下體不算拒絕抵抗，仍遭法官判刑1年8月。（示意圖）

    2022/09/19 16:58

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄某牛排館服務生阿發（化名），得知同事的友人小玲（化名）剛失戀，尾隨到廁所向她告白被拒，竟強吻並抱對方進廁所強脫衣褲指侵、舔胸，還強拉小玲手為他手淫，機警小玲佯稱2人消失太久，店長會找才作罷，她逃離廁所向友人哭訴、報警，被告坦承，但認為對方回絕應大聲點，踹他下體或腳才算拒絕，高雄地院判處1年8月。

    小玲指控阿發，她於前年10月間到牛排館幫忙朋友，當天才認識被告，她上完廁所，轉身發現被告站在面前，告白想和她在一起，小玲回應才剛認識沒辦法在一起，不料，阿發聽後強吻她，還將她熊抱進廁所，她因外面有客人不敢大叫，遭阿發猥褻。

    後來小玲佯稱店長和副店長都在，若兩人消失過久會啟人疑竇，阿發才放棄，小玲衝出廁所向友人哭訴、報案，檢警調查被告否認性侵，辯稱不知道對方有沒有拒絕，反怪小玲講話太小聲，沒有動作大一點，例如踹他的下體或腳，因為這樣才算「拒絕」。

    其他店員表示，阿發、小玲兩人原不認識，當天才相識，工作時偶爾會聊天、打鬧，但沒有曖昧；店長也證稱當天店內很忙，事情發生前，曾聽見兩人聊天，聽到被告問小玲有沒有男朋友，小玲回剛分手、吵架很傷心，也聽到阿發對小玲表示好感，但她回「不能先交往，但可以先當朋友」。

    法官根據醫院、社工評估，被告自過去以來，社交功能明顯有缺損，特別在兩性關係方面議題，對社交訊息的解讀更有嚴重誤判，可能錯誤將所有異性傳達的訊息，都當作肯定、鼓勵自己的暗示，例如自述被害人同意案主作為，而且過去有數十位女性均喜歡他等，判他妨害性自主成立，但可減刑，判處1年8月，仍可上訴。

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